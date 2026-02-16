Chợ hoa 29 Tết: Tiểu thương hạ giá trước giờ G, không còn cảnh "đập chậu đốt hoa" như mọi năm

Những ngày cận Tết, chợ hoa luôn là điểm hẹn quen thuộc của người dân đi sắm sửa không khí xuân, đặc biệt với người miền Bắc thì chợ hoa đào gần như là "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp năm mới. Loài hoa này từ lâu đã được ưa chuộng để chưng trong nhà, gửi gắm mong ước may mắn và sum vầy.

Ngày 29 Tết - ngày cuối cùng của năm âm lịch - các chợ hoa đào Hà Nội dần bước vào nhịp chậm sau nhiều tuần cao điểm. Những dãy hàng từng ken kín người nay thưa vắng, chỉ còn lác đác khách ghé chọn những cành đào cuối cùng, chứ không còn cảnh chen chân như tuần cận Tết trước đó. Ghi nhận tại chợ hoa Nhật Tân (Tây Hồ), phần lớn sạp đã gần bán hết, chỉ còn vài gốc đào đang được hạ giá để kịp về với chủ mới trước giờ giao thừa.

Tình hình chợ hoa đào ngày 29 Tết: Không còn tình trạng tiểu thương khóc ròng, giá hoa "mềm" hơn 30%

Tại chợ hoa Nhật Tân và các điểm bán quanh Hồ Tây, không còn cảnh chen chân chọn đào như những ngày trước đó, thay vào đó là không khí mua bán thong thả hơn khi phần lớn tiểu thương đã gần bán hết hàng. Theo ghi nhận, giá đào trong ngày 29 Tết giảm khoảng 20-30% so với tuần cao điểm vì đã sát giờ giao thừa, nhiều người tranh thủ "chốt" nhanh để dọn sạp về quê ăn Tết.

Thời tiết miền Bắc những ngày cận Tết năm nay nắng hanh, nhiệt độ cao hơn trung bình khiến không ít cành đào bung nở sớm. Nhiều gốc đào nở rộ quá đà, mất dáng, tiểu thương đành bán nhanh hoặc bỏ đi để tránh mất thẩm mỹ. Dù vậy, nhờ kinh nghiệm canh nụ, chăm cây và chọn thời điểm cắt cành, phần lớn nhà vườn vẫn giữ được lượng đào nở đúng dịp, giúp việc tiêu thụ thuận lợi hơn so với lo ngại ban đầu.

Điểm đáng chú ý là năm nay gần như không còn cảnh tiểu thương than lỗ, khóc ròng hay phải phá bỏ hoa như một vài mùa trước. Giá đào được giữ ở mức hợp lý, ít tình trạng nói thách nên người mua dễ chốt, người bán cũng nhanh xoay vòng vốn. Nhờ đó, chợ hoa ngày cuối năm vẫn rộn ràng sắc xuân nhưng không còn những màn trả giá căng thẳng hay câu chuyện dở khóc dở cười thường thấy. Không khí mua bán vì thế nhẹ nhàng hơn, cả người bán lẫn người mua đều thoải mái, ai cũng kịp mang một cành đào ưng ý về nhà trước giờ giao thừa.