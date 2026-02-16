Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác

Càng sát Tết, mạng xã hội lại càng rộn ràng bởi những màn khoe nhà, dọn dẹp và trang hoàng không gian sống để đón năm mới. Mới đây, Chi Pu cũng nhập cuộc khi chia sẻ hình ảnh căn nhà được decor đón Tết. Chỉ một vài góc nhỏ cũng cho thấy không gian sống chỉn chu, nữ tính và đậm không khí xuân của người đẹp.

Nhìn tổng thể, không gian sống của Chi Pu mang rõ tinh thần hiện đại và thanh lịch. Nội thất tông sáng, với gam màu trắng làm chủ đạo khiến không gian sống thêm sang chảnh, rộng rãi. Tone màu tinh giản của căn hộ càng làm nổi bật những bình hoa lớn được đặt khéo léo trong nhà.

Chi Pu chọn một cành đào hồng phấn được cắm cao, tán xòe rộng, đặt cạnh đàn piano. Lấp ló phía sau là bình tuyết mai cắm đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, phù hợp với căn hộ. Sát Tết, hoa nở "bung lụa" càng khiến không khí xuân thêm phần rộn ràng.

Khoe nhà đón Tết vào đúng ngày Valentine nên sự chú ý của dân tình "lỡ" va vào lãng hoa hình trái tim siêu to mà Chi Pu đang ôm. Lãng hoa mix giữa cẩm tú cầu và mao lương theo gam màu hồng ngọt ngào khiến dân tình không thể không nghĩ rằng cô đang để lộ hint hẹn hò "trá hình". Nhưng nếu đây là một lãng hoa decor Tết thì cũng rất hợp với "vibe" nhẹ nhàng của căn hộ.

Tiểu tú cầu là một loại hoa đang trend vào mùa Tết Bính Ngọ 2026 và giọng ca Anh Ơi Ở Lại cũng không bỏ lỡ. Cô nàng cắm nguyên một bó tiểu tú cầu đang nở rộ cùng một chiếc bình sứ màu trắng trơn dáng cao đặt gọn ở góc nhà. Không cần decor cầu kỳ, chỉ riêng sắc hoa trắng tinh khôi đã đủ khiến không gian sống của người đẹp trông trang nhã, sáng và sang hơn.

Sắc xuân trong căn hộ của Chi Pu còn được điểm xuyết với gam màu vàng rực rỡ của hoa mai Mỹ. Đây là một loại hoa tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và khởi đầu mới, có giá thành khá đắt đỏ, đặt trong nhà càng khiến không gian thêm bừng sáng.

Nguồn: FB