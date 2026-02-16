Mẹ đảm mách nước xông nhà đêm Giao thừa bằng 1 quả dứa: Tẩy sạch uế khí, nhà thơm nức nở mà rước lộc ào ào

Giao thừa luôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm, là thời điểm đất trời giao hòa và mỗi gia đình đều mong muốn gác lại những muộn phiền năm cũ để đón chờ một khởi đầu mới rực rỡ hơn. Theo quan niệm truyền thống của người Việt, việc thanh lọc không gian sống trước giờ khắc chuyển giao này đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, thơm tho mà còn mang ý nghĩa đẩy lùi uế khí, xua tan xui xẻo để dọn đường cho cát tường, may mắn gõ cửa.

Thay vì sử dụng những hóa chất tạo mùi hay các loại nhang trầm đắt đỏ đôi khi gây ngột ngạt, năm nay hội chị em đang truyền tai nhau một phương pháp xông nhà cực kỳ mộc mạc, an toàn và vô cùng tiết kiệm: Tẩy uế bằng một quả dứa tươi. Cách làm nhỏ bé này nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ, giúp không gian nhà bạn ngập tràn sự ấm cúng, thư thái và sẵn sàng đón lộc vào nhà.

Vì sao quả dứa tươi lại là "chân ái" thanh tẩy nhà cửa dịp Tết?

Trong phong thủy và quan niệm dân gian, quả dứa (hay còn gọi là trái thơm) luôn mang biểu tượng của sự may mắn, sung túc và thơm tho. Bản thân cái tên "thơm" đã gợi lên những điều tốt lành, mang ý nghĩa xua đi mùi xú uế, tăm tối của những ngày tháng cũ. Việc dùng dứa tươi để xông nhà không hề mê tín mà thực chất dựa trên một liệu pháp hương thơm vô cùng khoa học và tự nhiên.

Khi được làm nóng, tinh dầu tự nhiên trong vỏ và thịt quả dứa sẽ từ từ tiết ra, khuếch tán vào không khí một mùi hương ngọt ngào, thanh mát và cực kỳ dễ chịu. Khác biệt hoàn toàn với những loại xịt phòng hóa học gay gắt, hương dứa nướng thoang thoảng bay khắp phòng khách, len lỏi vào từng góc bếp sẽ giúp tinh thần các thành viên trong gia đình trở nên thư thái, trút bỏ mọi căng thẳng của những ngày chạy sô lo Tết.

Đặc biệt hơn, phương pháp này cực kỳ thân thiện với sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho cả người già và trẻ nhỏ trong nhà, giúp đường hô hấp được xoa dịu trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân năm mới.

Cách làm "nến dứa" xông nhà rước lộc cực kỳ đơn giản

Để tạo ra một chiếc "lò xông" tự nhiên này, bạn không cần phải là một người quá khéo tay hay tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Mọi thứ chỉ bắt đầu với một quả dứa tươi, một đĩa muối hạt và một viên nến bơ nhỏ bé. Đầu tiên, bạn hãy dùng dao cắt ngang phần đầu quả dứa (ngay dưới cuống lá) để làm một chiếc nắp đậy xinh xắn. Tiếp theo, dùng một chiếc thìa hoặc dao nhỏ khéo léo khoét bỏ phần ruột dứa bên trong.

Phần ruột ngọt lành này chị em tuyệt đối đừng vứt đi nhé, hãy tận dụng ngay để ép lấy nước uống hoặc làm món tráng miệng thanh mát cho cả nhà. Khi quả dứa đã rỗng ruột, bạn dùng mũi dao nhọn nhẹ nhàng đục những lỗ nhỏ xung quanh lớp vỏ. Những chiếc lỗ này không chỉ giúp không khí lưu thông để nến cháy sáng mà còn là những khe hở tuyệt vời để hương thơm lan tỏa nhanh chóng ra bên ngoài.

Sau khi đã tạo hình xong cho quả dứa, khâu bày biện cũng mang một ý nghĩa phong thủy rất riêng. Bạn hãy chuẩn bị một chiếc đĩa sứ sạch, rải đều đặn một lớp muối hạt lên trên. Muối từ lâu đã được biết đến với khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, tẩy trừ tà khí và làm sạch không gian cực kỳ mạnh mẽ.

Khi đặt quả dứa lên trên lớp muối ấy, bạn đã tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa việc hút đi những điều xui rủi và tỏa ra những điều ngọt ngào. Cuối cùng, chỉ cần đặt một viên nến bơ nhỏ vào giữa lòng quả dứa, châm lửa thắp sáng và nhẹ nhàng đậy chiếc nắp cuống lá lên trên. Ánh lửa bập bùng ấm áp hắt qua từng lỗ nhỏ trên vỏ dứa, quyện cùng mùi hương bơ béo ngậy và vị ngọt thanh của dứa nướng sẽ tạo nên một khung cảnh cực kỳ "chill" và thiêng liêng.

Chỉ mất vỏn vẹn vài phút chuẩn bị cùng mức chi phí chưa tới vài chục ngàn đồng, không gian phòng khách nhà bạn đã hoàn toàn lột xác. Trong lúc chờ đợi khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cả gia đình quây quần bên nhau, nhâm nhi tách trà nóng, cắn hạt dưa và hít hà mùi hương dịu ngọt len lỏi khắp căn nhà.

Đó là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, mọi lo toan, vất vả của năm cũ dường như tan biến hết, nhường chỗ cho niềm hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Không chỉ dừng lại ở đêm Giao thừa, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách làm mộc mạc này vào sáng mùng 1 đầu năm để duy trì vượng khí, giữ cho tổ ấm luôn tràn ngập sinh khí và sự ấm áp. Một mẹo nhỏ đầy tinh tế, vừa chăm sóc sức khỏe thể chất lại nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, chắc chắn sẽ là bí quyết mà bất cứ chị em nào cũng nên bỏ túi ngay trong dịp Tết này.