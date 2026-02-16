29 Tết: Hoàn tất 3 việc này để năm mới suôn sẻ, đủ đầy

Năm nay không có ngày 30 Tết do cách tính lịch âm dựa trên chu kỳ Mặt trăng, vì vậy 29 Tết sẽ là ngày cuối cùng của năm và khoảnh khắc Giao thừa diễn ra ngay trong đêm này. Chính vì thế, 29 Tết trở thành thời điểm quan trọng để rà soát những việc còn dang dở, sắp xếp lại nhà cửa và chuẩn bị tinh thần đón năm mới thật gọn gàng, chủ động, nhẹ lòng. Nếu biết tận dụng hợp lý, bạn sẽ không còn cảnh cuống cuồng sát giờ khắc chuyển giao. Dưới đây là 3 việc nên hoàn tất trong ngày 29 Tết để cả gia đình bước sang năm mới trong trạng thái sẵn sàng và an tâm.

1. Hoàn tất việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa

Ngày 29 là thời điểm lý tưởng để dọn nốt những góc còn dang dở. Lau lại bàn thờ, kiểm tra đèn trang trí, thay nước bình hoa, chỉnh lại mâm ngũ quả, gom rác cuối cùng… Những việc nhỏ này giúp không gian sống sạch sẽ, sáng sủa và tạo cảm giác đủ đầy khi bước sang năm mới. Theo quan niệm dân gian, nhà cửa gọn gàng sẽ đón được nhiều may mắn. Quan trọng hơn, khi dọn xong từ hôm nay, mùng 1 bạn không phải quét dọn vội vàng, cả nhà có thời gian nghỉ ngơi, sum họp đúng nghĩa.

2. Kiểm tra lại quần áo mặc Tết

Nhiều người mua đồ mới từ sớm nhưng quên cắt tag, quên thử lại hoặc chưa phát hiện lỗi nhỏ. Ngày 29 Tết, bạn nên kiểm tra lại toàn bộ đồ định mặc trong các ngày đầu năm, xem có vừa vặn không, có sứt chỉ hay thiếu khuy không. Nếu cần sửa, hãy đem đi ngay. Dân gian thường kiêng dùng kéo sắc nhọn hay kim chỉ trong những ngày đầu năm vì sợ mang ý nghĩa vá víu, thiếu thốn. Chuẩn bị trước sẽ giúp bạn yên tâm diện đồ đẹp, không phải cuống cuồng sửa chữa khi Tết đã tới.

Ngoài ra, đừng quên ủi sẵn quần áo, chuẩn bị phụ kiện đi kèm như giày dép, túi xách, trang sức. Những chi tiết nhỏ nhưng giúp buổi sáng mùng 1 trôi qua nhẹ nhàng, không lục tung tủ đồ trong lúc cả nhà đang chờ đi chúc Tết.

3. Hẹn/chọn trước người xông nhà

Xông nhà là phong tục quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa được tin là mang theo năng lượng cho cả năm mới. Thường người xông nhà nên có tính tình vui vẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình êm ấm. Với những nhà muốn chọn người hợp tuổi hoặc hợp mệnh, tốt nhất nên chủ động nhờ trước để tránh cập rập sáng mùng Một. Nếu không tiện nhờ ai, gia chủ có thể tự xông nhà bằng cách ra ngoài sau giao thừa rồi bước vào với tâm trạng vui vẻ, mang theo lời chúc tốt lành.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và không khí ấm áp. Một người xông nhà với nụ cười tươi, lời chúc nhẹ nhàng cũng đủ khiến cả nhà thấy an tâm, hy vọng vào năm mới thuận lợi.