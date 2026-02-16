Diệp Lâm Anh cắm hoa Tết khiến 3 triệu người dụi mắt: “Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?”

Tết đến, những bình hoa tươi gần như trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà, vừa làm đẹp không gian vừa gửi gắm mong ước may mắn, hanh thông cho năm mới. Giữa không khí rộn ràng trang hoàng nhà cửa đón xuân, Diệp Lâm Anh mới đây đã gây chú ý khi khoe góc nhà ngập tràn hoa tươi do chính tay mình cắm. Đoạn clip dài 1 phút ghi lại quá trình trổ tài cắm hoa của Diệp Lâm Anh nhanh chóng hút gần 3 triệu lượt xem trên TikTok. Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục khen ngợi sự khéo tay và gu cắm hoa xịn xò của chị đẹp sinh năm 1989, ngay cả Ninh Dương Lan Ngọc cũng không khỏi trầm trồ: "Quá giỏi rồi, chị mua hoa ở đâu, em cũng muốn có clip cắm hoa như thế".





Tết năm nay Diệp Lâm Anh chọn chưng địa lan vàng - loài hoa được ưa chuộng dịp đầu xuân năm mới vì tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và phú quý. Cô cắm hoa vào bình lớn, làm rất tỉ mỉ từ khâu cắt tỉa cành lá, cố định xốp cho đến chỉnh hướng từng nhánh để tổng thể cân đối, giữ phom đẹp lâu ngày. Khi bình địa lan hoàn thiện, Diệp Lâm Anh điểm thêm phụ kiện đỏ xinh xắn, tạo sự hòa quyện giữa 2 tông màu vàng - đỏ, vừa đẹp vừa rực rỡ không khí Tết.

Chuyển sang cắm hồng môn, Diệp Lâm Anh vẫn chỉn chu tỉ mỉ từ khâu chọn bông, lựa lá đến căn dáng từng cành để bố cục hài hòa, nhìn vào là thấy rõ sự khéo tay và gu thẩm mỹ tinh tế. Để bình hoa thêm nổi bật, cô khéo mix hồng môn đỏ với cúc pingpong trắng, tạo độ tương phản nhẹ nhàng mà sang trọng, bắt mắt.

Bình đào Sakura được Diệp Lâm Anh khéo mix cùng phụ kiện tông hồng để tôn lên vẻ mềm mại, thanh thoát của cành hoa. Cô sắp xếp mỗi bình ở một vị trí khác nhau để không gian nào cũng có điểm nhấn: đào Sakura đặt trên bàn ăn, địa lan vàng ở khu bếp, hồng môn ở góc tivi và thêm bình hướng dương rực rỡ tại bàn phòng khách. Cách bài trí vừa hợp mắt, vừa giúp cả căn nhà ngập tràn sắc xuân mà vẫn gọn gàng, tinh tế.

Bình luận của CĐM khi chiêm ngưỡng loạt tác phẩm hoa Tết của Diệp Lâm Anh: - Bả cắm bình địa lan đỉnh luôn. - Vừa đẳng cấp lại trông rất sang. - Bữa giờ mới thấy có người cắm bình địa lan ưng ý hết sức. - Nữ công gia chánh thiệt sự. - Mê cách chị ấy cắm hoa. - Lựa bông và lá cũng thấy sang nữa. Cắm bình hông môn đẹp ghê. - Cắm đẹp bất ngờ luôn!

TikTok @dieplamanh