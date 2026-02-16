Full 10 công thức dọn nhà đón Tết “nhàn tênh”: Không cần hóa chất vẫn sạch bong, thơm mát

Mỗi dịp cuối năm, câu chuyện dọn nhà đón Tết luôn khiến nhiều người vừa háo hức vừa… ngán ngẩm. Nhà cửa cần được tổng vệ sinh từ sàn gạch, bếp núc, tủ lạnh cho đến sofa, giày dép, nhưng nghĩ đến mùi hóa chất nồng nặc và cả ngày "quần quật" lau chùi là đã thấy mệt.

Thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng cần đến những sản phẩm tẩy rửa mạnh mới có thể làm sạch hiệu quả. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc như baking soda, chanh tươi, giấm trắng, nước ấm hay thậm chí trà nguội, bạn đã có thể xử lý hàng loạt vấn đề trong nhà: từ khử mùi tủ lạnh, làm sạch thớt gỗ, tẩy cặn ấm đun nước đến lau gương sáng bóng và khử mùi phòng kín.

Những mẹo nhỏ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế tiếp xúc hóa chất mà còn mang lại cảm giác an tâm khi dọn dẹp không gian sống cho cả gia đình. Nếu bạn đang tìm một cách dọn nhà "nhẹ đầu – nhẹ tay" nhưng vẫn sạch tinh tươm để sẵn sàng đón năm mới, bộ mẹo dưới đây chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực.

Nếu phải chọn một "ngôi sao thầm lặng" trong mùa dọn nhà đón Tết, thì đó chắc chắn là BAKING SODA. Chỉ là một loại bột trắng quen thuộc trong gian bếp, nhưng baking soda lại có khả năng khử mùi, hút ẩm và làm sạch cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể đặt một bát nhỏ trong tủ lạnh để giảm mùi tanh, rắc xuống đáy thùng rác để hạn chế mùi hôi, pha với nước ấm để lau sàn nhà bớt trơn bóng dầu, hoặc trộn cùng chút nước tạo thành hỗn hợp sệt để chà bồn rửa, bếp ga.

Ưu điểm lớn nhất của baking soda là không có mùi hóa chất nồng gắt, an toàn hơn cho da tay và phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Trong những ngày cận Tết bận rộn, chỉ cần vài mẹo nhỏ với baking soda, việc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà nhà cửa vẫn sạch sẽ, thơm tho, sẵn sàng đón năm mới.