ĐỪNG đợi sát Tết mới mua 6 thứ này

Càng sát Tết, giá thực phẩm càng dễ nhích lên, lại thêm cảnh chen chúc, mua vội nên rất dễ chọn nhầm hàng kém chất lượng. Với những món có thể bảo quản lâu, chủ động mua trước vài ngày hoặc một - hai tuần sẽ giúp tiết kiệm chi phí, có thời gian chọn đồ ngon và đỡ áp lực chuẩn bị dồn dập những ngày cuối năm. Đây cũng là mẹo tích trữ thực phẩm dịp Tết mà nhiều gia đình áp dụng để bữa cơm ngày xuân vừa đủ đầy vừa gọn gàng, không lo thiếu trước hụt sau.

1. Hải sản

Hải sản luôn có mặt trong mâm cơm Tết, từ tôm hấp, mực xào đến cá nướng. Nhưng đây cũng là nhóm thực phẩm tăng giá mạnh nhất. Những ngày cận Tết, tôm sú, tôm thẻ, cá biển hay mực có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Bạn nên mua sớm các loại dễ cấp đông như tôm, mực, cá phi lê, cá khô… rồi chia phần nhỏ, bọc kín và để ngăn đá. Không cần đổ nước vào hộp như nhiều mẹo truyền miệng, chỉ cần hút bớt không khí hoặc dùng túi zip là đủ. Khi dùng, rã đông trong ngăn mát qua đêm, tránh ngâm nước nóng để giữ độ ngọt tự nhiên.

2. Các loại hạt

Hạt dưa, hạt điều, hạt bí, óc chó, hạnh nhân… vừa để đãi khách vừa làm quà biếu. Đây là nhóm thực phẩm bảo quản lâu nhưng dễ tăng giá dịp Tết vì nhu cầu cao. Mua sớm giúp bạn chọn được loại rang mới, nguồn gốc rõ ràng, tránh hàng cũ bị hôi dầu.

Sau khi mua, cho hạt vào hộp kín hoặc túi zip, để nơi khô ráo, tránh ánh nắng. Với hạt rang muối, nên để tủ mát để giữ độ giòn lâu hơn. Chỉ lấy lượng vừa ăn để tránh ẩm mốc.

3. Thịt các loại

Thịt bò, gà, vịt, heo… dùng cho bánh chưng, giò chả, thịt kho ngày Tết. Giá thịt thường nhích lên rõ rệt trước Tết, nhất là thịt ngon và gà thả vườn. Bạn có thể mua sớm, chia khẩu phần rồi cấp đông. Khi nấu, nhớ rã đông từ từ trong ngăn mát để thịt không bị khô.

4. Thực phẩm khô

Nấm hương, mộc nhĩ, miến, đậu khô, tôm khô… đều là nguyên liệu quen thuộc cho món Tết. Những món này có thể để vài tháng nên mua sớm rất tiện. Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, màu tự nhiên, không mùi lạ. Bảo quản trong hộp kín, đặt nơi khô thoáng. Nếu trời ẩm, có thể để tủ mát để tránh mốc mọt.

5. Rau củ dễ bảo quản

Khoai tây, cà rốt, bắp cải, củ sen, hành tây, gừng, bí đỏ… là nhóm rau củ để được lâu, nên mua trước 5-10 ngày. Như bạn từng làm loạt bài về tích trữ mùa mưa bão, nguyên tắc vẫn là chọn củ chắc tay, không dập nát và bảo quản nơi thoáng mát. Khoai tây, hành tây không để trong tủ lạnh vì dễ nảy mầm. Bắp cải, cà rốt, củ sen có thể bọc giấy báo rồi để ngăn mát để giữ độ tươi.

6. Trái cây lâu chín

Giá trái cây Tết thường “leo thang”, nhất là táo, lê, cam, quýt, kiwi… Bạn có thể mua sớm những loại chín chậm, dễ bảo quản để ăn dần hoặc chuẩn bị mâm ngũ quả. Chọn quả còn cuống xanh, vỏ nguyên vẹn. Bảo quản trong ngăn mát, không rửa trước khi cất vì dễ thối. Với mâm cúng, nên mua thêm đợt cuối để quả đẹp và tươi.

Mua sớm nhưng đừng tích trữ quá tay

Dù nhiều thực phẩm có thể bảo quản lâu, bạn vẫn nên mua theo thực đơn đã lên sẵn, tính dư một chút nhưng không cần chất đầy tủ lạnh. Mua sớm là để chủ động chọn đồ ngon, tránh chen chúc và kiểm soát chi tiêu, chứ không phải gom thật nhiều rồi bỏ quên đến lúc hỏng phải bỏ đi.

Cách hợp lý là chia thực phẩm thành từng phần nhỏ, dán nhãn ngày mua, ưu tiên dùng trước những món đã cấp đông lâu. Tủ lạnh gọn gàng, đồ ăn vừa đủ sẽ giúp việc nấu nướng dịp Tết nhẹ nhàng hơn, không lãng phí mà vẫn đảm bảo bữa cơm ngày xuân luôn tươi ngon, đủ đầy.