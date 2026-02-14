Bên trong viện dưỡng lão cao cấp ở Thủ đô: Sáng tập dưỡng sinh, chiều trị liệu, tối hát karaoke

7h sáng, trong khuôn viên một cơ sở của Viện dưỡng lão Diên Hồng tại Hà Nội, tiếng nhạc dưỡng sinh vang lên đều đặn. Những cụ ông, cụ bà tóc bạc trắng chậm rãi giơ tay theo nhịp, phía sau là hàng cây xanh mát và dãy phòng ở sáng sủa. Khung cảnh ấy khiến không ít người thay đổi cách nhìn: viện dưỡng lão giờ đây không còn là nơi “chờ đợi cuối đời”, mà là một không gian sinh hoạt có tổ chức, có chăm sóc y tế và cả những hoạt động tinh thần mỗi ngày.

Theo thông tin công khai từ website của Diên Hồng, hệ thống này hoạt động theo mô hình chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn, ngắn hạn, phục hồi chức năng và chăm sóc chuyên biệt cho người sa sút trí tuệ. Một số cơ sở đặt tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc y tế kết hợp sinh hoạt tập thể.

Ảnh TT Dưỡng lão Diên Hồng

Buổi sáng vận động, theo dõi sức khỏe định kỳ

Theo giới thiệu của đơn vị, mỗi ngày của người cao tuổi tại đây thường bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như dưỡng sinh, đi bộ quanh khuôn viên. Sau đó, điều dưỡng tiến hành đo huyết áp, kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản.

Đại diện cơ sở từng chia sẻ trên báo chí rằng hệ thống chăm sóc có điều dưỡng trực 24/7, phối hợp với bác sĩ thăm khám định kỳ cho cư dân cao tuổi. Các phòng ở thường bố trí 1–2 người/phòng, có giường y tế, chuông gọi khẩn cấp và hệ thống theo dõi an toàn.

Bên cạnh chăm sóc sinh hoạt, khu phục hồi chức năng là điểm được nhiều gia đình quan tâm. Theo thông tin từ Diên Hồng, trung tâm có các chương trình vật lý trị liệu, hỗ trợ người sau tai biến hoặc có vấn đề về vận động. Một số cơ sở còn bố trí khu riêng dành cho người mắc Alzheimer, áp dụng chế độ chăm sóc chuyên biệt.

Ảnh TT Dưỡng lão Diên Hồng

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc chuyên nghiệp thay vì chỉ dựa vào gia đình như trước đây.

Chiều trị liệu, tối sinh hoạt như một gia đình

Nếu buổi sáng tập trung vào vận động và kiểm tra sức khỏe, thì buổi chiều là thời gian dành cho trị liệu và các hoạt động tinh thần. Người cao tuổi có thể tham gia đọc sách, xem phim, chơi cờ hoặc sinh hoạt nhóm.

Theo một số bài phản ánh trên VnExpress và Dân trí về xu hướng dưỡng lão tư nhân tại Hà Nội, nhiều cơ sở hiện nay chú trọng yếu tố “chăm sóc toàn diện” – tức không chỉ điều trị bệnh lý mà còn giúp người cao tuổi duy trì giao tiếp xã hội. Các hoạt động văn nghệ, sinh nhật tập thể, tổ chức lễ Tết được duy trì định kỳ.

Buổi tối, phòng sinh hoạt chung thường rộn ràng tiếng hát. Karaoke, theo chia sẻ của một số người thân từng trả lời báo chí, trở thành hoạt động giúp các cụ kết nối, bớt cảm giác cô đơn. Không khí ấy khác xa hình dung cũ kỹ về một viện dưỡng lão tĩnh lặng và khép kín.

Ảnh TT Dưỡng lão Diên Hồng

Một người nhà có bố đang sống tại đây từng chia sẻ với truyền thông rằng gia đình lựa chọn dịch vụ không phải vì “không muốn chăm sóc”, mà vì không đủ chuyên môn y tế và thời gian theo dõi liên tục. Khi được đội ngũ điều dưỡng hỗ trợ, họ cảm thấy yên tâm hơn.

Khi viện dưỡng lão không còn là điều “khó nói”

Trước đây, khái niệm đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão thường gắn với nhiều định kiến. Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia xã hội học trên các phương tiện truyền thông, mô hình gia đình hạt nhân và nhịp sống đô thị khiến việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà trở nên khó khăn hơn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số người cao tuổi sống ở khu vực thành thị ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống giảm dần. Điều này tạo ra nhu cầu mới về các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Giữa bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, sự xuất hiện của những mô hình như Diên Hồng phản ánh một thay đổi âm thầm trong cách xã hội nhìn về tuổi già. Ở đó, người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc y tế, mà còn cần được duy trì nhịp sống, được trò chuyện, được hát và được sống trong một cộng đồng.

Ảnh minh họa



