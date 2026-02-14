Gội đầu ở Việt Nam đỉnh như bộ môn nghệ thuật: Kỳ công, bài bản, cả thế giới không sao chép nổi

Dịch vụ gội đầu ở Việt Nam đang được ưa chuộng mạnh mẽ, đến mức nhiều người cho rằng chỉ cần trải nghiệm một lần đã muốn dùng mọi mỹ từ để khen ngợi. Không đơn thuần là làm sạch tóc, trải nghiệm gội đầu ở Việt Nam là cảm giác được nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng từ da đầu đến vai gáy, từng động tác massage vừa đủ để cơ thể thả lỏng và đầu óc dịu lại.

Sau mỗi buổi gội, mái tóc nhẹ bẫng, da đầu thông thoáng, tinh thần như được "sạc" lại. Và càng về cận Tết, sức hút của dịch vụ này càng rõ rệt khi nhu cầu làm đẹp tăng cao, thậm chí các tiệm gội và salon còn dễ kín lịch nếu khách không đặt trước.





Quy trình gội đầu được thực hiện kỳ công, bài bản

Để mang đến những giây phút thư giãn trọn vẹn cho khách hàng, dịch vụ gội đầu ở Việt Nam được xây dựng theo một quy trình kỳ công và bài bản. Không chỉ dừng ở thao tác làm sạch, mỗi bước đều được tính toán từ khâu tư vấn, lựa chọn sản phẩm đến kỹ thuật massage nhằm đảm bảo hiệu quả chăm sóc da đầu lẫn cảm giác thư giãn. Trò chuyện với chị Vũ Trà Giang - Founder 22hairlab tại Hà Nội, chúng tôi có dịp tìm hiểu kỹ hơn cách một tiệm chuyên nghiệp vận hành dịch vụ này, từ khâu tư vấn, đào tạo thợ đến tiêu chuẩn sản phẩm.

Phần lớn các salon bắt đầu bằng bước kiểm tra tình trạng da đầu và tóc, sau đó tư vấn loại dầu gội cùng liệu trình phù hợp để khách lựa chọn. Quy trình cơ bản thường gồm hai lần gội sạch kết hợp massage da đầu, cổ vai gáy, kéo dài khoảng 45 phút. Với các gói nâng cao, khách có thể bổ sung ủ dưỡng, hấp thảo mộc, bấm huyệt chuyên sâu hoặc tăng thời gian massage để tối ưu cảm giác thư giãn.

Về sản phẩm, mỗi nơi theo đuổi một định hướng riêng, từ dòng phổ thông đến cao cấp hoặc thảo mộc. Chẳng hạn như tại 22hairlab lựa chọn toàn bộ sản phẩm thuần chay và có thêm các dòng trị liệu dành cho da đầu gàu, bết, ngứa hay rụng tóc. Sự đầu tư cả về quy trình lẫn sản phẩm giúp dịch vụ gội đầu không chỉ dừng ở làm sạch, mà trở thành một hình thức chăm sóc chuyên sâu và thư giãn đúng nghĩa.

Để mang lại trải nghiệm thư giãn đúng nghĩa, từ kỹ thuật massage da đầu đến bấm huyệt vai gáy, thợ gội không thể làm theo cảm tính. Phần lớn các salon đều có quy trình đào tạo riêng trước khi cho nhân viên chính thức phục vụ khách.

Theo chia sẻ của chị Vũ Trà Giang, để có thể tư vấn đúng tình trạng tóc và da đầu, thợ cần được học bài bản cả về kiến thức sản phẩm lẫn kỹ thuật thực hành. Chẳng hạn như tại 22hairlab, nhân viên sẽ trải qua khóa đào tạo kéo dài từ 2-3 tháng trước khi làm việc.

Dịch vụ gội đầu nhìn qua thì đơn giản, nhưng với nhiều salon, đây lại là dịch vụ quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận đầu tiên của khách. Từng thao tác, lực tay hay thời gian thực hiện đều được chuẩn hóa để đảm bảo khách rời tiệm với cảm giác thoải mái và hài lòng nhất.

Nhiều người mặc định gội đầu tiệm là "đặc quyền" của phái nữ. Nhưng thực tế hiện nay, tệp khách đã đa dạng hơn rất nhiều. Dịch vụ gội đầu thư giãn thu hút cả nam lẫn nữ, từ người trẻ đến trung niên, thậm chí học sinh, sinh viên cũng xem đây là một hình thức xả stress nhanh gọn.

Bên cạnh nhu cầu làm đẹp, không ít khách tìm đến salon vì các vấn đề về tóc và da đầu như gàu, bết, ngứa hay rụng tóc. Thêm vào đó, nhịp sống bận rộn và áp lực công việc khiến nhiều người ưu tiên những dịch vụ "2 trong 1" vừa chăm sóc bản thân, vừa giúp thư giãn trong thời gian ngắn. Thay vì tự gội vội vàng ở nhà, họ chọn dành 45-60 phút tại tiệm để được chăm sóc bài bản và nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nhiều người thắc mắc rằng vào dịp lễ Tết khi nhu cầu của khách hàng tăng đột biến, các tiệm gội đầu/salon có điều chỉnh giá hay không. Trên thực tế, có salon giữ nguyên bảng giá như ngày thường, có nơi thu thêm phụ phí nhẹ hoặc yêu cầu khách đặt lịch trước do lượng khách tăng cao. Tuy nhiên, mức chênh lệch nếu có thường không quá lớn so với ngày thường.

Một số salon lựa chọn chuẩn bị nhân sự và sắp xếp lịch từ sớm để tránh quá tải thay vì tăng giá. Ví như tại 22hairlab, salon chọn giữ nguyên mức giá trong dịp Tết và chủ động lên kế hoạch vận hành cho mùa cao điểm, nhằm đảm bảo trải nghiệm ổn định để khách hàng tiếp tục tin tưởng và quay lại.

Vì sao gội đầu ở Việt Nam ngày càng hot

Không phải tự nhiên mà dịch vụ này được nhiều người ưa chuộng. Giá hợp lý, tay nghề vững, không gian được đầu tư chỉn chu và quy trình chăm sóc ngày càng bài bản đã nâng trải nghiệm gội đầu lên một mức khác. Khách không chỉ đến để làm sạch tóc, mà để thư giãn, xả stress và chăm sóc da đầu đúng cách.

Bên cạnh đó, hiệu ứng mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ. Những clip review chân thực, feedback tích cực lan truyền nhanh khiến dịch vụ này càng được chú ý. Theo chia sẻ của chị Vũ Trà Giang, dù 22hairlab nằm trong khu phố cổ - nơi tập trung đông khách du lịch trong và ngoài nước - salon vẫn liên tục nhận được lượng lớn phản hồi tích cực về trải nghiệm gội đầu thư giãn. Điều đó cho thấy sức hút của dịch vụ gội đầu không chỉ đến từ giá cả, mà còn nằm ở chất lượng và sự hài lòng thực tế của khách hàng.