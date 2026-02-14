Thú chơi hoa Tết "độc lạ": Ngã ngửa với cành hoa gạo Sapa giá 600k, nghe xong nguồn gốc dân tình khuyên thật lòng "có cho cũng đừng cắm"

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hội chị em lại rộn ràng săn lùng những loại hoa độc đáo để trang hoàng nhà cửa, mong một năm mới rực rỡ và nhiều tài lộc. Bên cạnh đào, mai, quất hay các dòng hoa nhập ngoại sang chảnh, năm nay bỗng dưng xuất hiện một loài hoa khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên: Chưng cành hoa gạo đỏ.

Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp hoang dại rực rỡ và mức giá lên tới 600.000 đồng/cành ấy lại là một làn sóng can ngăn kịch liệt từ cộng đồng mạng. Bức màn bí ẩn mang tên "Thần cây đa, ma cây gạo" một lần nữa được vén lên, nhắc nhở chúng ta một bài học sâu sắc: Chuyện chơi hoa ngày Tết không chỉ đơn thuần là cái đẹp hiện hữu trước mắt, mà còn gắn liền với cả một hệ tư tưởng phong thủy, tâm linh sâu rễ bền gốc của người Việt.

Đẹp, lạ và đắt đỏ: Khi vẻ đẹp hoang dại bỗng hóa "món hàng hot"

Thú chơi hoa chưng Tết của người Việt thì muôn hình vạn trạng, từ những loài hoa mang vẻ đẹp đài các, sang chảnh chốn cung đình cho đến những nhành hoa mang đậm hồn quê dân dã, dường như không gì là không thể xuất hiện trong không gian phòng khách ngày đầu năm.

Mới đây, một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi chia sẻ hình ảnh một loài hoa "quen mà lạ" được mang ra bày bán để chưng Tết: Hoa gạo đỏ. Theo lời người bán trong video, những cành hoa gạo này được cất công mang về từ vùng rẻo cao SaPa và đang được rao bán với mức giá không hề rẻ, lên tới 600.000 đồng cho một cành. Đối với những người thị thành đã quá quen với những bình lay ơn, thược dược hay cành đào bích, sự xuất hiện của cành hoa gạo đỏ chót, khẳng khiu mà tràn đầy sức sống quả thực mang lại một cảm giác mãn nhãn, độc đáo và cực kỳ thu hút.

Có không ít người xuýt xoa khen ngợi, bởi lẽ để có được một cành hoa gạo đẹp tốn rất nhiều công sức. Cây gạo vốn dĩ thân cao vút, mọc sừng sững giữa trời, người hái phải trèo lên tận những cành cao chót vót mới cưa được một cành ưng ý mang xuống. Hơn nữa, theo lẽ thường của tự nhiên, người ta vẫn quen với câu ca dao "Bao giờ cho đến tháng ba, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn", tức là phải đợi đến tiết trời ấm áp của tháng 3 Âm lịch hoa gạo mới bung nở.

Việc tìm được cành hoa gạo nở đúng dịp Tết Nguyên đán rực rỡ như thế này càng khiến giá trị của nó được đẩy lên cao, đánh trúng tâm lý thích chơi hàng "độc, lạ, hiếm" của nhiều gia đình có điều kiện.

Làn sóng "quay xe" khẩn cấp: Bài học vỡ lòng về "Thần cây đa, ma cây gạo"

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng ban đầu về một bình hoa độc lạ, ngay dưới phần bình luận của đoạn video, hàng loạt cư dân mạng đã liên tiếp để lại những lời can ngăn đầy hoảng hốt và dứt khoát.

Người Việt mình vốn trọng tín tâm, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, mọi thứ rước vào nhà đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự bình an, may mắn. Ông bà ta từ ngàn đời nay đã đúc kết và truyền lại không biết bao nhiêu kinh nghiệm đời thường quý báu, và gắn liền với loài hoa đỏ rực này là câu tục ngữ bất hủ: "Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề".

Chính vì quan niệm tâm linh ăn sâu vào tiềm thức này mà không ít người thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng tuyệt đối không nên vung tiền mua loài hoa này về trang trí chốn nhà cửa thiêng liêng.

Những dòng bình luận như "Chỗ mình toàn trồng ở bãi ruộng, nghĩa trang", hay "Trong tâm linh cây gạo là nơi trú ngụ của tà ma, không nên mang vào nhà" xuất hiện dày đặc, tạo thành một làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Xét dưới góc độ phong thủy và văn hóa dân gian, cây gạo thường được trồng ở những nơi vắng vẻ, đầu làng hoặc các khu vực âm khí nặng. Tán cây rộng lớn, cành lá đan xen được cho là nơi hội tụ của những nguồn năng lượng không mấy tích cực.

Ngày Tết là thời điểm giao thời linh thiêng, người người nhà nhà đều mong muốn dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lộng lẫy bằng những loài hoa mang ý nghĩa cát tường, sinh sôi nảy nở để thu hút vượng khí. Việc mang một cành hoa mang nặng những giai thoại về âm phần, tà khí vào nhà được xem là một sự xung khắc lớn, phá vỡ bầu không khí an lành, đầm ấm và có thể rước những điều xui rủi, bất an vào gia đạo trong cả một năm dài.

Chiêm nghiệm ngày xuân: Chơi hoa cần cả ánh nhìn thẩm mỹ lẫn sự an tâm trong tâm hồn

Vụ việc cành hoa gạo 600k nhanh chóng trở thành một chủ đề bàn luận rôm rả, mở ra một góc nhìn đa chiều về cách chúng ta tiếp nhận và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong lối sống hiện đại. Không ai phủ nhận vẻ đẹp rực rỡ, chân chất mà mạnh mẽ của hoa gạo, cũng không ai phủ nhận công sức nhọc nhằn của những người dân lao động đã mang cành hoa từ núi rừng về phố thị.

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự phá cách, độc lạ và việc phạm phải những điều kiêng kỵ đôi khi lại rất mong manh. Chơi hoa ngày Tết không chỉ đơn giản là việc lấp đầy một khoảng trống trong phòng khách bằng một món đồ đắt tiền hay hiếm có, mà sâu xa hơn, đó là cách mỗi gia đình thể hiện ước vọng về một năm mới "phong sinh thủy khởi", bình an và hạnh phúc.

Đôi khi, một cành đào phai giản dị mang ý nghĩa xua đuổi bách quỷ, một chậu mai vàng rực rỡ tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, hay một bình nụ tầm xuân báo hiệu mầm sống đâm chồi lại mang đến một cảm giác an yên, viên mãn và chữa lành hơn rất nhiều so với những món đồ độc lạ nhưng lại khiến lòng người lấn cấn, hoang mang.

Suy cho cùng, phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà chính là sự an tâm và vui vẻ của những người sống trong đó; một bình hoa đẹp nhất thiết phải là bình hoa nở rộ nụ cười mãn nguyện và mang lại sự bình yên tuyệt đối cho gia chủ trong khoảnh khắc đón chào năm mới.