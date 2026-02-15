Đêm Giao thừa đặt thứ này vào ví: Năm mới tiền bạc rung rỉnh, vạn sự hanh thông, gặp hung hoá cát

Đêm Giao thừa là khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, khi ai cũng gửi gắm hy vọng về một hành trình mới suôn sẻ, đủ đầy hơn. Từ đúng 0h Giao thừa, bạn có thể chuẩn bị vài món nhỏ đặt trong ví như một nghi thức nhẹ nhàng đầu năm, vừa giữ nét đẹp phong tục, vừa nhắc mình bắt đầu năm mới với tâm thế chủ động, an tâm và nhiều kỳ vọng tốt lành.

1. Đậu đỏ

Trong quan niệm dân gian, đậu đỏ tượng trưng cho may mắn và sự tích lũy bền bỉ. Những hạt đậu nhỏ, tròn như đồng xu được xem là lời chúc cho tài lộc đủ đầy, tiền bạc có vào có ra nhưng luôn còn lại. Vì vậy, vào khoảnh khắc Giao thừa, nhiều người chuẩn bị sẵn vài hạt đậu đỏ bọc trong túi giấy nhỏ rồi đặt vào ngăn phụ của ví như một cách gửi gắm mong ước năm mới hanh thông, làm ăn thuận lợi. Đây là thói quen giản dị nhưng mang ý nghĩa đẹp, nhắc mình bước sang năm mới với tâm thế chăm chỉ và biết vun vén cho tương lai.

2. Tiền

Đêm Giao thừa, nhiều người chọn đặt vào ví vài tờ tiền mới, mệnh giá không cần lớn nhưng nên phẳng phiu, sạch sẽ. Hành động nhỏ này mang ý nghĩa mở đầu năm mới với nguồn tài chính trọn vẹn, tượng trưng cho việc tiền bạc lưu thông thuận lợi và ví luôn có của để dùng. Một số gia đình còn giữ những tờ tiền này trong suốt tháng Giêng như lời nhắc nhở bản thân chi tiêu có kế hoạch, làm việc chăm chỉ và giữ được sự ổn định tài chính cả năm. Quan niệm đơn giản nhưng giúp mình bước sang năm mới với tâm thế chủ động và trân trọng giá trị đồng tiền.

3. Phong bao lì xì

Lì xì là nét đẹp quen thuộc mỗi dịp Tết, tượng trưng cho lời chúc bình an và sung túc. Đặt một phong bao lì xì nhỏ, gọn gàng trong ví vào đêm Giao thừa được nhiều người xem như cách giữ lộc đầu năm bên mình, nhắc nhở tài chính luôn có vào có ra nhưng không thiếu hụt. Bạn nên chọn bao lì xì màu tươi sáng, giấy mới, bên trong có thể để một tờ tiền tượng trưng. Không cần cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ và vừa vặn với ví là đủ để mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, giúp mình bước sang năm mới với tâm thế an tâm và hy vọng.

4. Vật phẩm hợp mệnh

Nhiều người thích đặt một món nhỏ hợp bản mệnh trong ví như cách gửi gắm mong muốn hanh thông đầu năm. Không cần cầu kỳ hay mê tín, chỉ cần chọn vật gọn nhẹ, sạch sẽ, mang ý nghĩa tích cực là đủ.

- Người mệnh Kim hợp với kim loại sáng màu, có thể để một đồng xu nhỏ bằng bạc hoặc inox mới, tượng trưng cho sự chắc chắn và tiền bạc ổn định.

- Người mệnh Mộc có thể bỏ chút muối trong ví có thể giúp gia chủ duy trì sự bình an, đồng thời thu hút năng lượng tích cực cho công việc

- Người mệnh Thủy hợp với kim loại sáng hoặc vật màu xanh dương, một đồng xu bạc nhỏ hoặc thẻ màu xanh nhạt mang ý nghĩa dòng chảy tài lộc.

- Người mệnh Hỏa hợp với sắc đỏ, cam, tím, có thể là mảnh giấy đỏ sạch mới hoặc charm nhỏ màu ấm tượng trưng cho nhiệt huyết và may mắn.

- Người mệnh Thổ hợp với sắc vàng, nâu, có thể để một hạt đá nhỏ màu đất hoặc đồng xu vàng nhạt để nhắc đến sự vững vàng, ổn định.

Quan trọng nhất vẫn là giữ ví gọn gàng, không nhét quá nhiều đồ và luôn có chút tiền lộc đầu năm. Phong thủy suy cho cùng là cách giúp mình an tâm, có động lực làm việc và chi tiêu chừng mực để năm mới hanh thông hơn.

