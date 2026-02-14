Clip 15 giây của một chàng trai khiến cõi mạng tất tả tìm info

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 15 giây ghi lại khoảnh khắc một chàng trai thử sản phẩm tại cửa hàng mỹ phẩm. Cụ thể, sau khi dùng má hồng thay cho kem che khuyết điểm, điều bất ngờ là khi tán lên da lại cho lớp nền có độ che phủ ổn, khiến nhiều tín độ làm đẹp rần rần muốn xin info sản phẩm.

Đoạn clip 15 giây test sản phẩm makeup đang viral trên MXH

Nhiều chị em rần rần xin info món đồ được cho là có tác dụng che khuyết điểm hiệu quả

Sản phẩm makeup hot hit, nhưng công dụng không "thần thánh" như lời đồn

Món đồ được xin info rầm rộ là má hồng aztk, một thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung Quốc. Sản phẩm thuộc dòng má hồng kem dạng lỏng, thiết kế đầu nấm tiện lợi cùng bảng màu đa dạng nên khá dễ dùng cho người mới. Nhờ hiệu ứng viral, em này nhanh chóng lọt danh sách đồ makeup được tìm mua nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, sau khi FOMO mua về trải nghiệm, nhiều người cho biết khả năng che khuyết điểm của aztk không "thần kỳ" như trong video. Về bản chất, đây vẫn là má hồng kem, nhiệm vụ chính là tạo sắc hồng và hiệu ứng tươi tắn cho gương mặt. Với các tông màu sáng, sản phẩm có thể giúp da nhìn đều màu hơn đôi chút, nhưng để che thâm mụn hay quầng mắt thì vẫn cần kem che khuyết điểm chuyên dụng.

Ở mức giá khoảng 110.000-130.000 đồng, aztk vẫn là lựa chọn đáng thử cho những chị em nào muốn trải nghiệm một dòng má hồng dễ dùng, lên màu xinh và hợp makeup hằng ngày. Còn nếu mua vì kỳ vọng che khuyết điểm "đỉnh của chóp" như clip viral thì nên cân nhắc để tránh hụt hẫng.

Không ít chị em thấy hụt hẫng vì má hồng aztk không mang lại độ che phủ đỉnh cao như đoạn clip viral. Tuy vậy, một số ý kiến cũng chia sẻ rằng nếu chọn các tông màu sáng, sản phẩm có thể tạo hiệu ứng nâng tông nhẹ, giúp da trông tươi tắn hơn. Suy cho cùng, đây vẫn là má hồng kem với công dụng chính là tạo sắc hồng và làm gương mặt rạng rỡ, nên không thể thay thế hoàn toàn kem che khuyết điểm chuyên dụng.

Với giá thành rẻ và chất lượng ổn, má hồng aztk vẫn là một trong những món makeup đáng để chị em trải nghiệm.




