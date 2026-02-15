7749 drama hoa Valentine 27 Tết

Bó hoa 620.000 đồng dập nát, héo úa

Mới đây, một khách hàng bức xúc chia sẻ câu chuyện bó hoa giá 620.000 đồng mua tại cửa tiệm nổi tiếng ở Sài Gòn nhưng khi nhận về lại dập nát, héo rũ. Đáng nói, sau khi nhắn tin phản hồi, tiệm đã đồng ý giao lại bó hoa khác để khắc phục lỗi, tuy nhiên sau hàng giờ đồng hồ vẫn "bặt vô âm tín".

Khách hàng hụt hẫng vì nhận được bó hoa héo và dập nát

Cận cảnh bó hoa giá 620.000 đồng

Sau khi liên hệ, cửa tiệm đồng ý giao bó khác nhưng lại "bặt vô âm tín"

Đặt mua hoa trước 1 tháng vẫn bị giao sai mẫu

Dù đã đặt hoa trước cả tháng để tránh sai sót, một khách hàng vẫn không giấu nổi sự bức xúc khi cửa hàng giao nhầm mẫu. Theo đó, khách đặt bó thanh liễu xanh mix hoa ly trắng nhưng khi hàng nhận được lại thiếu hoa ly vì shop "quên thông tin". Sau khi khách đề nghị đổi sang hoa tulip, cửa hàng cũng chỉ thêm đúng một bông cho có. Điều khiến khách cảm thấy khó chịu đó là trong suốt quá trình xử lý, bản thân luôn là người chủ động nhắn tin mới có phản hồi, cảm giác vừa mất tiền vừa mất công.

Khách hàng "phát điên" vì đặt hoa trước 1 tháng mà cửa tiệm vẫn làm ăn ẩu thả

Sau khi quên mix hoa ly, cửa tiệm cũng chỉ đổi sang duy nhất 1 bông tulip. Thái độ phục vụ cũng bị đánh giá là thờ ơ, thiếu trách nhiệm khi khách phải chủ động nhắn để kiểm tra tình trạng hoa

Bó hoa 680.000 đồng: Đặt 18 bông hồng nhưng chỉ nhận được 15 bông, shop để địa chỉ ảo, chặn số khách

Một cô gái ngậm ngùi chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười mùa Valentine khi chồng đặt bó hoa 18 bông hồng mix baby giá 680.000 đồng nhưng nhận về chỉ có 15 bông màu cam đang nở toe toét, hoa baby thì lèo tèo 5 cọng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi cô tìm đến địa chỉ cửa hàng thì mới tá hoả phát hiện đó là địa chỉ ảo, thậm chí gọi điện còn bị chặn số.

Cú lừa khi mua hoa Valentine khiến khách "tức ói máu"