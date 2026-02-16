Có một kiểu áo dài Tết, càng biến tấu lại càng "thị phi"

Xu hướng áo dài Tết năm nay thực sự chứng kiến rất nhiều biến động. Bên cạnh những thiết kế truyền thống quen thuộc, hàng loạt kiểu dáng cách tân hiện đại, trẻ trung liên tục ra đời nhằm làm mới hình ảnh áo dài, giúp trang phục dân tộc tiệm cận hơn với thị hiếu của giới trẻ.

Tuy nhiên, giữa vô vàn sự sáng tạo đó, vẫn có những mẫu áo dài mà việc biến tấu, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, cũng nên được cân nhắc thật kỹ. Một trong số đó chính là áo dài Ngũ thân – kiểu trang phục phản ánh rõ nét hình ảnh phụ nữ thế kỷ XIX, từng xuất hiện trong các bộ phim như "Người vợ cuối cùng" hay "Thám tử Kiên".

Mẫu áo dài Ngũ thân của phụ nữ thế kỷ XIX.

Rục rịch từ vài tháng trước Tết, áo dài Ngũ thân nhanh chóng trở thành một "hot trend" trên MXH. Tuy nhiên, đi kèm với sức hút ấy là không ít tranh cãi và drama xoay quanh việc biến tấu dáng áo.

Đầu tiên phải kể đến một số mẫu thiết kế được cách tân quá đà, đặc biệt là những phiên bản khoét sâu, xử lý phần khuy cài táo bạo khiến tổng thể trở nên nhạy cảm, gây phản cảm trong mắt công chúng.

Mẫu áo dài này dấy lên sóng gió trên MXH ngay từ khi mới ra mắt.

Tiếp đó là kiểu áo dài cài khuy kết hợp cùng quần ren, từng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Những thiết kế này, dù mang tinh thần sáng tạo, vẫn bị đánh giá là làm mất đi vẻ đẹp vốn có của áo dài ngũ thân.

Kiểu áo dài này cũng dấy nên nhiều "thị phi" từ kiểu dáng đến cách mặc.

Vốn dĩ, áo dài Ngũ thân truyền thống có chi tiết mở khuy cài ở phần cổ áo, để lộ các lớp áo bên trong một cách vừa đủ. Đây không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa thể hiện địa vị, sự trang nhã và vẻ đẹp kín đáo đặc trưng của phụ nữ xưa, gắn liền với phong cách triều đình và các gia đình quan lại.

Thế nhưng, khi bị biến tấu quá đà, đặc biệt là trong cách xử lý phần khuy cài, tổng thể chiếc áo dễ trở nên nhạy cảm, làm lệch đi tinh thần ban đầu của trang phục.

Ngay cả trong những trường hợp vẫn giữ đúng phom dáng của áo dài Ngũ thân, việc cài khuy trễ xuống hay lệch quá mức cũng có thể khiến tổng thể trở nên kém hài hòa.

Dù vẫn đảm bảo sự kín đáo, không phản cảm, nhưng cách xử lý này làm mất đi nét cân đối vốn có, khiến chiếc áo không còn giữ được vẻ đẹp chuẩn mực, nền nã.

Có thể nói, với áo dài Ngũ thân, sự chỉn chu trong từng chi tiết, đặc biệt là phần khuy cài ở cổ áo, đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình giá trị thẩm mỹ.

Chính vì vậy, dù áo dài nói chung có thể được sáng tạo, cách tân theo nhiều phong cách khác nhau, thì áo dài Ngũ thân vẫn là mẫu trang phục nên được giữ nguyên bản nhiều nhất có thể.

Thay vì làm mới hay biến tấu chi tiết, cách tốt nhất là tôn trọng phom dáng truyền thống, giữ đúng cách mặc và bố cục nguyên bản, đặc biệt ở phần cổ áo và khuy cài. Bởi đôi khi, vẻ đẹp bền vững nhất lại đến từ sự nguyên vẹn, tinh giản và tôn trọng giá trị văn hóa vốn có.

Thay vì phá vỡ kiểu dáng xưa cũ, vẫn có những thương hiệu giữ lại phom dáng đặc trưng, cổ áo đứng và đường cắt truyền thống, đồng thời khéo léo điều chỉnh chất liệu, màu sắc và kỹ thuật may để phù hợp với đời sống đương đại.

