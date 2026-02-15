7 món đồ gia dụng từng được tung hô “giải phóng đôi tay” - mua về mới biết không phải nhà nào cũng nên sắm

Tôi cũng từng háo hức như vậy. Trước khi mua, tôi nghĩ mình đang rước về một "người hầu công nghệ". Nhưng sau vài tháng sử dụng, nhiều món lại trở thành… "ông tổ" phải chăm sóc. Có thứ khó dùng, có thứ vệ sinh còn mệt hơn làm tay, có thứ chiếm chỗ mà hiếm khi bật lên.

Dưới đây là 7 món đồ gia dụng từng được tung hô hết lời nhưng không phải gia đình nào cũng phù hợp.

1. Khóa cửa thông minh: Tiện hay thêm nỗi lo?

Không cần mang chìa khóa, mở cửa từ xa, nhận diện khuôn mặt – nghe thôi đã thấy tương lai.

Nhưng thực tế lại có nhiều câu chuyện khiến người dùng giật mình: khóa hết pin giữa đêm, nhận diện lỗi, không mở được lúc cần gấp. Thậm chí từng có trường hợp cháy do pin lithium gặp sự cố.

Ngoài rủi ro kỹ thuật, một số thiết kế còn khiến người dùng bị kẹp tay khi cửa đóng – lỗi tưởng nhỏ nhưng gây khó chịu không ít.

Điều đáng nói là giá thành không hề rẻ. Trong khi đó, ổ khóa cơ vài trăm nghìn lại ít "dở chứng" hơn nhiều.

Lời khuyên: Nếu lắp khóa thông minh, nên chọn thương hiệu lớn, có bảo hành rõ ràng, pin đạt chuẩn an toàn và luôn có phương án mở khóa dự phòng.

2. Máy lau nhà: Thông minh nhưng vẫn… phải đẩy

Quảng cáo thì "hút – lau – giặt trong một bước". Nghe như giải phóng khỏi cây lau nhà.

Nhưng dùng rồi mới thấy: vẫn phải đẩy tay, vẫn phải thay nước, vẫn phải gỡ tóc khỏi con lăn. Lau xong lại phải vệ sinh bình nước thải, hong khô đầu chổi nếu không muốn mốc.

Nếu nhà nhỏ, ít bụi, đôi khi cây lau nhà truyền thống lại nhanh gọn hơn.

Phù hợp với: Nhà diện tích lớn, có trẻ nhỏ thường xuyên làm đổ nước, sữa, thức ăn.

3. Máy xử lý rác thải thực phẩm: Không phải "cái gì cũng nghiền được"

Nghe thì rất "văn minh": bỏ vỏ rau, xương cá, bã trà… vào là xong.

Nhưng thực tế, không phải bồn rửa nào cũng lắp được. Máy nặng, rung, có tiếng ồn. Và không phải thứ gì cũng nghiền được: xương cứng, nhiều dầu mỡ, sợi dài đều dễ gây tắc.

Thao tác cũng không hề "một chạm": mở tủ, bật công tắc, xả nước… Sau vài lần, nhiều gia đình bỏ không vì thấy bất tiện.

Nếu bếp nhỏ, hệ thống ống nước yếu, nên cân nhắc kỹ trước khi lắp.

4. Hệ thống nhà thông minh: Viễn cảnh đẹp, thực tế… phụ thuộc mạng

Rèm tự mở, đèn tự sáng, điều hòa tự chỉnh – nghe như phim khoa học viễn tưởng.

Nhưng không ít người than phiền: loa thông minh tự phát âm giữa đêm, đèn cảm biến bật sai lúc, app phải cập nhật liên tục. Khi hãng ngừng hỗ trợ, thiết bị có thể thành… đồ trang trí.

Nhà thông minh không xấu. Nhưng nếu lắp đặt ồ ạt chỉ vì "cho bằng người ta", bạn có thể đang tự tạo thêm việc bảo trì mỗi ngày.

Chiến lược khôn ngoan: Lắp từng thiết bị thật sự cần, thay vì "full combo".

5. Máy rửa chén tích hợp bồn rửa: Gọn mà không tiện

Vì muốn tiết kiệm diện tích, nhiều gia đình chọn loại tích hợp ngay trong bồn.

Nhưng dung tích nhỏ, khó rửa nồi lớn, lại chiếm không gian tủ bếp. Nhiều người sau đó ước giá như chọn máy âm tủ tiêu chuẩn hoặc… không mua.

Nguyên tắc: Nếu mua máy rửa chén, hãy chọn loại đủ lớn cho nhu cầu thực tế. Đừng mua chỉ vì "cho có".

6. Robot hút bụi: Không phải lúc nào cũng thay được con người

Có người khen hết lời, có người dùng vài lần rồi cất.

Robot khó làm sạch góc khuất, tóc dễ quấn vào chổi lăn. Dù có trạm tự đổ rác, bạn vẫn phải vệ sinh định kỳ. Nếu ứng dụng lỗi hoặc hãng ngừng hỗ trợ, trải nghiệm sẽ giảm hẳn.

Nhà nhiều đồ đạc thấp, dây điện lằng nhằng – robot dễ mắc kẹt hơn bạn tưởng.

7. Máy chạy bộ tại nhà: Từ "quyết tâm thay đổi" thành giá treo đồ

Lúc mua ai cũng hăng hái: "Từ mai chạy 3 km mỗi ngày!".

Nhưng sau vài tháng, nhiều máy biến thành chỗ treo áo. Chiếm diện tích, ồn, dễ chán. Động lực tập thể dục không đến từ thiết bị, mà từ thói quen.

Nếu chưa từng duy trì tập luyện đều đặn ngoài trời, mua máy về chưa chắc giải quyết được vấn đề.

Kết luận: Đồ gia dụng không sai - sai ở kỳ vọng

Phần lớn những món trên không hề tệ. Chúng chỉ "không phù hợp" với mọi gia đình.

Trước khi xuống tiền, hãy tự hỏi:

- Nhà mình có thật sự cần không?

- Có sẵn sàng bảo trì, vệ sinh định kỳ?

- Nếu không mua, cuộc sống có bị ảnh hưởng lớn không?

Đọc đánh giá thực tế, cân nhắc diện tích nhà, thói quen sinh hoạt và ngân sách – đó mới là cách tiêu dùng thông minh.

Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thay thế được sự tỉnh táo của người mua.