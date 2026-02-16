Kiếp nạn nail Tết: Nàng thơ "chết tâm", khóc hết nước mắt

Tết là dịp chị em tranh thủ làm mới bản thân, từ đổi kiểu tóc, sắm váy áo rực rỡ cho tới chăm chút bộ móng thật xinh. Chỉ cần một bộ nail hợp tay, hợp tông da, lại bắt trend đúng lúc là đủ để khiến tâm trạng đón năm mới phấn khởi hẳn lên.

Thế nhưng phía sau những màn "flex" móng xinh lung linh vẫn có không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Làm nail thì giá cả muôn nẻo, mẫu mã vô vàn, tay nghề mỗi tiệm mỗi khác nên kết quả cũng hên xui đủ kiểu. Đẹp xấu có thể tùy gu, nhưng có những kiếp nạn làm nail "xu cà na" đến mức chị em chỉ biết cười trừ, tiếc tiền tiếc thời gian, nhìn bộ móng mà xót hết cả ruột.

Tổng hợp những màn làm nail Tết khiến chị em "bỗng dưng muốn khóc"

Một nàng thơ "chết lặng" khi order bộ nail màu xanh lá nhưng thành phẩm nhận được lại là một bộ nail màu xanh dương lệch tông, nét sơn lem nhem lởm chởm khiến cô phải tìm tiệm khác để sửa gấp

Chọn bộ nail chấm bi với thiết kế french đầu móng, tưởng đơn giản mà sang, ai ngờ thành phẩm sến rện khiến cô gái chỉ biết than rằng: khỏi ăn Tết!

Tưởng french đầu móng mix hoạ tiết ngôi sao sẽ xinh xắn chuẩn Hàn, nhưng thực tế màu sơn lại sến và lệch tông, viền french to bản làm tổng thể bộ nail trông thô kệch, nhìn mà muốn rớt nước mắt!

Thêm một kiếp nạn làm nail Tết: chọn mẫu ombre xanh ngọc xinh lung linh, nhưng lên tay lại hụt hẫng vì chẳng thấy hiệu ứng ombre đâu, màu còn lệch tông, dìm da thấy rõ

Ảnh mẫu có họa tiết ngôi sao sáng bừng, lấp lánh và rõ nét thì bộ nail nhận về lại nhạt nhoà như "sương khói mờ nhân ảnh". Thêm vào đó, tông màu hồng pha chấm bi càng khiến tổng thể thêm sến, đến mức chủ nhân của bộ nail cũng phải lắc đầu ngao ngán: "nhìn bộ móng không biết nói gì"

Lời khuyên khi làm nail Tết

Làm nail Tết vốn là dịch vụ làm đẹp, đừng để nó trở thành lý do khiến bạn bực bội ngày cuối năm, tốt nhất hãy chủ động ngay từ đầu. Trong quá trình làm, nên quan sát từng bước của thợ, nếu thấy màu chưa đúng, form móng chưa gọn hay họa tiết chưa ưng thì hỏi và góp ý luôn để thợ chỉnh sửa kịp thời. Đừng vì ngại nói hay cả nể mà để đến lúc hoàn thành mới "lực bất tòng tâm", vừa tiếc tiền vừa khó chịu suốt những ngày Tết.

Nếu sau khi xong mà vẫn thấy không hợp, hãy cân nhắc tài chính để sửa, tháo hoặc làm lại bộ mới, miễn sao bản thân cảm thấy tự tin và thoải mái. Ngoài ra, nên đặt lịch sớm trước Tết vài ngày để có thời gian chỉnh sửa nếu cần, tránh cảnh tiệm quá đông, thợ vội vàng, khách cũng hối hả. Đến đúng giờ đã hẹn, mang sẵn ảnh mẫu rõ ràng và trao đổi trước về chi phí, màu sắc, kiểu dáng để hai bên hiểu ý nhau. Một chút chủ động sẽ giúp bạn có bộ nail đẹp như ý và đón năm mới trong tâm trạng thật trọn vẹn.