Chưa qua Giao thừa tuyệt đối đừng quên vứt thứ này ra khỏi nhà: Đọc lý do phong thủy xong ai cũng giật mình!

Trong vô vàn những phong tục dọn dẹp nhà cửa để rước lộc đón xuân, có một quy tắc ngầm thường được các bà các mẹ truyền tai nhau: Bận rộn đến mấy thì trước thời khắc Giao thừa cũng phải gom những đôi giày cũ, rách nát vứt ra khỏi nhà. Nhiều người trẻ ngày nay thường tặc lưỡi cho rằng đó chỉ là thói quen dọn rác cuối năm, nhưng thực chất, hành động tưởng chừng nhỏ bé và mộc mạc ấy lại ẩn chứa những triết lý nhân sinh cùng bí mật phong thủy vô cùng sâu sắc để "cải vận" mà không phải ai cũng thấu hiểu trọn vẹn.

Tiếng thở dài để lại phía sau bóng cửa

Người Á Đông chúng ta vốn rất trọng chữ nghĩa và những âm tiết đồng âm mang ý nghĩa biểu tượng. Trong văn hóa xa xưa, chữ "hài" (chỉ đôi giày) khi phát âm nghe rất giống với tiếng thở dài não nuột. Một đôi giày cũ nát, sờn gót không chỉ đơn thuần là một món đồ đã cạn kiệt giá trị sử dụng, mà nó còn tượng trưng cho những nỗi buồn bực, những tiếng thở dài thườn thượt, những muộn phiền và áp lực của cả một năm cũ đã qua. Khi bạn quyết định cầm đôi giày cũ ấy ném vào thùng rác trước thềm Giao thừa, đó không chỉ là hành động dọn dẹp vật lý, mà chính là một nghi thức chữa lành về mặt tâm lý. Bạn đang dứt khoát vứt bỏ đi những uất ức, những "tiếng thở dài" của năm cũ ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình, dọn dẹp lại cõi lòng để đón nhận một năm mới với tâm thế nhẹ nhõm, hoan hỉ và tràn đầy năng lượng tích cực nhất.

Rũ bỏ "âm khí" và những bước chân lầm lỡ

Nhìn từ góc độ phong thủy và năng lượng học, đôi giày là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với mặt đất mỗi ngày, bước qua đủ mọi ngóc ngách, bùn lầy, bụi bặm. Nó là thứ thu nạp rất nhiều "âm khí", sự xui rủi và cả những nguồn năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài. Một đôi giày đã đi quá lâu, rách nát hoặc không còn êm ái sẽ giữ lại những trường năng lượng trì trệ, cũ kỹ.

Thậm chí, nó còn tượng trưng cho những bước chân lầm lỡ, những quyết định sai lầm hay những con đường chông gai mà bạn đã phải vất vả chật vật bước qua trong suốt 365 ngày. Giữ lại một đôi giày hỏng trong nhà vào khoảnh khắc đất trời giao hòa chẳng khác nào bạn đang cố níu kéo những điều xui xẻo, để năng lượng u ám quẩn quanh cản trở dòng chảy của vượng khí. Vứt bỏ chúng đi chính là cách mạnh mẽ nhất để cắt đứt "tà khí", rũ sạch bụi trần, thanh tẩy không gian sống để đón Thần Tài gõ cửa.

Dọn chỗ cho những ngã rẽ tươi sáng và hanh thông

Có một triết lý vô cùng giản dị nhưng luôn đúng trong mọi hoàn cảnh: Bạn phải học cách buông bỏ cái cũ thì mới có chỗ trống để đón nhận những điều mới mẻ. Đôi giày là biểu tượng của sự xê dịch, của những chuyến đi và những ngã rẽ trong cuộc đời. Năm mới đến, ai cũng mong cầu mình sẽ bước đi trên những con đường trải hoa hồng, công việc hanh thông, tình duyên thuận lợi.

Việc từ bỏ một đôi giày đã mòn vẹt gót cũng giống như việc bạn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bỏ lại sau lưng những mối quan hệ độc hại, những thói quen xấu xí để tự thưởng cho mình một khởi đầu tinh tươm. Không gian tủ giày được nới rộng cũng là lúc tâm trí bạn được giải phóng, sẵn sàng xỏ chân vào những đôi giày mới, bước những bước đi kiêu hãnh, tự tin và vững chãi hơn trên hành trình rực rỡ phía trước. Giao thừa năm nay, đừng quên nhìn lại góc tủ giày của mình, dọn dẹp lại những tàn dư của năm cũ để mở đường cho một năm mới thật sự thăng hoa!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)