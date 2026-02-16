12 con giáp làm ngay việc này trước giao thừa 1 tiếng để năm mới 2026 phúc lộc tràn đầy, gia đạo bình an

Giao thừa không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà trong quan niệm Á Đông, đây còn là "thời điểm vàng" để thanh lọc năng lượng, mở đường cho vận khí mới. Nhiều người tin rằng, chỉ cần thực hiện một hành động nhỏ trước giao thừa 1 tiếng, cũng có thể giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn, từ đó tạo nền tảng cho tài lộc, tình cảm và gia đạo trong năm mới hanh thông.

Dưới đây là những việc 12 con giáp nên làm, được chia theo từng nhóm tính cách và vận khí.

Nhóm 1: Thân – Tý – Thìn: Dọn ví tiền, sắp xếp lại tài chính

Ảnh minh họa

Người thuộc nhóm Thân, Tý, Thìn thường có đầu óc nhanh nhạy, nhạy bén với cơ hội kiếm tiền nhưng đôi khi lại dễ chi tiêu cảm tính. Trước giao thừa 1 tiếng, hãy dành thời gian kiểm tra lại ví tiền, bỏ hóa đơn cũ, giấy tờ không cần thiết, sắp xếp tiền bạc gọn gàng.

Nếu có thể, hãy chuẩn bị sẵn một khoản tiền nhỏ đặt vào ví hoặc tài khoản tiết kiệm như một cách tượng trưng cho dòng tiền mới bắt đầu lưu thông. Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp nhóm con giáp này bước sang năm 2026 với tâm thế chủ động về tài chính.

Nhóm 2: Dần – Ngọ – Tuất: Hòa giải và kết nối lại các mối quan hệ

Dần, Ngọ, Tuất là nhóm con giáp sống giàu cảm xúc, trọng tình nghĩa nhưng cũng dễ nóng tính. Nếu trong năm cũ còn tồn tại hiểu lầm với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, trước giao thừa 1 tiếng hãy chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm hoặc gửi lời xin lỗi.

Bước sang năm mới với tâm trạng nhẹ lòng được xem là cách giúp vận khí hanh thông, đồng thời mở ra cơ hội gặp quý nhân. Đôi khi, một lời hỏi han đúng lúc có thể giúp mối quan hệ tưởng chừng rạn nứt trở nên gắn bó hơn.

Nhóm 3: Hợi – Mão – Mùi: Chuẩn bị phong bao lì xì đầu năm

Hợi, Mão, Mùi là nhóm con giáp đề cao tình cảm gia đình và thường sống thiên về cảm xúc. Trước giao thừa 1 tiếng, hãy chuẩn bị sẵn phong bao lì xì cho trẻ nhỏ, cha mẹ hoặc người thân.

Hành động trao đi tài lộc tượng trưng cho sự lan tỏa may mắn. Nhiều người tin rằng càng cho đi bằng tấm lòng chân thành, vận phúc càng dễ quay trở lại. Đồng thời, việc chuẩn bị lì xì cũng giúp mỗi người nhìn lại thành quả một năm đã qua và nuôi dưỡng hy vọng cho năm mới.

Nhóm 4: Tý – Sửu – Dần: Viết ra mục tiêu quan trọng nhất của năm mới

Đây là nhóm con giáp có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ nhưng đôi khi dễ bị cuốn theo guồng quay cuộc sống. Trước giao thừa 1 tiếng, hãy dành vài phút viết ra 3 điều bạn mong muốn đạt được trong năm 2026.

Việc ghi lại mục tiêu giúp bạn định hình rõ hướng đi, đồng thời tạo động lực để duy trì sự kiên trì. Một khởi đầu có kế hoạch rõ ràng thường giúp năm mới trở nên chủ động và vững vàng hơn.

Nhóm 5: Mão – Thìn – Tỵ: Tắm nước ấm, thay trang phục sạch sẽ

Người thuộc nhóm này thường nhạy cảm với cảm xúc và môi trường xung quanh. Việc tắm nước ấm trước giao thừa mang ý nghĩa gột rửa những muộn phiền của năm cũ, giúp cơ thể thư giãn và tinh thần thoải mái.

Sau đó, thay trang phục sáng màu, sạch sẽ được xem là cách tạo nguồn năng lượng tích cực, giúp nhóm con giáp này bước vào năm mới với tâm trạng tươi sáng và nhiều hy vọng.

Nhóm 6: Ngọ – Mùi – Thân: Dành thời gian quây quần bên gia đình

Ảnh minh họa

Trước giao thừa 1 tiếng, nhóm con giáp này nên tạm gác công việc, cùng gia đình uống trà, ăn nhẹ hoặc trò chuyện. Khoảnh khắc sum họp giúp củng cố sự gắn kết và tạo cảm giác bình yên.

Gia đạo hòa thuận thường được xem là nền tảng để tài lộc và sức khỏe của từng thành viên phát triển bền vững trong năm mới.

Nhóm 7: Dậu – Tuất – Hợi: Mở cửa đón luồng khí mới

Một hành động đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa là mở cửa sổ hoặc cửa chính trước giao thừa khoảng 30 – 60 phút. Theo quan niệm dân gian, việc này tượng trưng cho việc đón vận khí mới và tiễn năng lượng cũ rời đi.

Không gian sống thông thoáng cũng giúp tinh thần thoải mái, tạo cảm giác khởi đầu năm mới nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Nhóm 8: Sửu – Thìn – Mùi: Kiểm tra lại kế hoạch tiết kiệm

Trước giao thừa, nhóm con giáp này nên dành thời gian rà soát tài chính cá nhân, đặt mục tiêu tiết kiệm hoặc chuyển một khoản tiền tượng trưng vào tài khoản tích lũy.

Đây được xem là cách tạo thói quen quản lý tiền bạc và cũng là bước khởi đầu giúp tài vận năm mới ổn định hơn.

Nhóm 9: Dần – Tỵ – Thân: Dọn dẹp điện thoại, xóa bớt dữ liệu cũ

Người thuộc nhóm này thường bận rộn, dễ bị quá tải thông tin. Trước giao thừa, hãy xóa tin nhắn cũ, hình ảnh không cần thiết hoặc ứng dụng ít sử dụng.

Việc "làm sạch không gian số" giúp tinh thần nhẹ nhàng, tạo cảm giác sẵn sàng đón nhận cơ hội mới trong công việc và cuộc sống.

Nhóm 10: Mão – Ngọ – Dậu: Chuẩn bị lời chúc đầu năm

Trước giao thừa, hãy viết sẵn lời chúc gửi đến những người bạn trân trọng. Những lời chúc chân thành không chỉ giúp gắn kết tình cảm mà còn mở rộng các mối quan hệ tích cực.

Trong nhiều trường hợp, các mối quan hệ tốt đẹp chính là cầu nối mang lại cơ hội bất ngờ trong năm mới.

Nhóm 11: Tý – Tuất – Hợi: Dành vài phút tĩnh tâm

Đây là nhóm con giáp dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Trước giao thừa, hãy dành 5 phút hít thở sâu, suy nghĩ về những điều khiến bạn biết ơn trong năm cũ.

Cảm giác trân trọng quá khứ giúp mỗi người bước vào năm mới với tâm thế bình an và vững vàng hơn.

Nhóm 12: Sửu – Tỵ – Dậu: Lau dọn khu vực cửa ra vào

Cửa ra vào được xem là nơi đón nhận năng lượng của ngôi nhà. Trước giao thừa, nhóm con giáp này nên lau dọn khu vực cửa chính, sắp xếp giày dép gọn gàng, loại bỏ đồ vật cũ hỏng.

Một không gian sạch sẽ được xem là dấu hiệu cho sự khởi đầu mới, giúp gia đình dễ thu hút vận khí tốt trong năm 2026.

Dù mang màu sắc tâm linh hay chỉ là thói quen tạo động lực tinh thần, những hành động nhỏ trước giao thừa vẫn giúp mỗi người bước sang năm mới với tâm thế tích cực, nhẹ nhàng và hy vọng. Bởi đôi khi, sự thay đổi lớn lại bắt đầu từ những việc giản dị nhất.