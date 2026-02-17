Mùng 1 Tết ngắm ban thờ gia tiên đẹp chấn động: Đúng lễ nghi chuẩn phong thuỷ, cả cõi mạng cùng trầm trồ

Sáng mùng 1 Tết, nhà nào cũng rộn ràng sắc xuân và lời chúc đầu năm. Cổng nhà khoác áo mới, phòng khách đầy hoa đào hoa mai, bếp đỏ lửa với mâm cơm đoàn viên… Và giữa không khí ấy, góc bàn thờ - nơi trang nghiêm và tĩnh lặng nhất trong nhà - cũng đồng thời là nơi được nhiều người chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Ai cũng muốn bày biện gọn gàng, hài hòa cho đẹp mắt, vừa tươm tất ngày Tết vừa gửi gắm mong ước năm mới suôn sẻ, đủ đầy.

Trong không khí đón xuân rộ ràng, bàn thờ Tết của gia đình chị Thùy Ninh ở Hà Nội bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội nhờ cách bài trí tinh tế mà gần gũi, bắt mắt. Từ việc lau dọn sạch sẽ, sắp xếp cân đối đến chọn hoa trái hợp màu, mọi chi tiết đều được chăm chút gọn gàng, nhìn vào đã thấy rõ không khí Tết sum vầy lan tỏa trong nhà. Dân tình sau khi chiêm ngưỡng "tuyệt tác" Tết 2026 không khỏi khen ngợi sự chỉn chu của gia chủ, thậm chí nhiều người còn hào hứng "xin vía" để năm mới có một góc thờ gọn gàng trang nghiêm và không gian sống ấm cúng tương tự.

Góc bàn thờ Tết đang nhận được hàng nghìn lượt yêu thích trên MXH

Không gian thờ cúng rộng 20m2, chỉn chu từng chi tiết

Theo chia sẻ của chị Thuỳ Ninh, phòng thờ của gia đình có diện tích hơn 20m², đủ rộng để sắp xếp nhiều ban thờ mà vẫn giữ được sự thông thoáng. Toàn bộ nội thất làm từ gỗ gõ đỏ chạm khắc tinh xảo, điểm xuyết chi tiết mạ vàng tạo vẻ sang trọng nhưng không phô trương. Bộ đồ thờ men rạn Bát Tràng đặt nổi bật trên nền gỗ trầm ấm, kết hợp tranh trúc chỉ vẽ tay bởi nghệ nhân Huế khiến không gian vừa cổ kính vừa giàu giá trị văn hóa, nhìn vào đã thấy rõ sự đầu tư của gia chủ.

Bàn thờ được bố trí bốn ban rõ ràng. Ban trên cùng thờ Phật, phía dưới là ban thần linh ở trung tâm, bên phải thờ gia tiên nhà chồng và bên trái thờ bố mẹ ruột vì gia chủ là con một. Từng chi tiết trên bàn thờ đều thống nhất họa tiết hoa sen, từ tranh treo, đồ thờ đến hoa văn chạm khắc. Chị Thuỳ Ninh cho biết hoa sen là biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt, tượng trưng cho sự thanh khiết và bền bỉ, nên khi thiết kế luôn ưu tiên họa tiết này để giữ trọn nét truyền thống trong không gian thờ cúng ngày Tết.

Bàn thờ Tết bày trí đẹp như 1 tác phẩm nghệ thuật: Bình đào huyền giá 3 triệu, tổng thể sang xịn mà vẫn giữ nét truyền thống

Bên cạnh việc bày biện chỉn chu, đẹp mắt, chị Thuỳ Ninh mong muốn giữ được nét truyền thống cho khu vực thờ tự, vậy nên vật phẩm bày trên ban thờ không thể thiếu hộp mứt và hoa đào xuân. Chị chọn chưng 2 bình đào huyền dáng lớn, giá 3 triệu đồng, đặt đối xứng hai bên để tạo thế cân bằng, vừa đẹp mắt vừa trang nghiêm, khiến tổng thể bàn thờ thêm bề thế mà vẫn ấm cúng.

Mâm ngũ quả được chọn kỹ với bưởi, táo, phật thủ cùng một số loại quả tươi sắc vàng đỏ để tạo điểm nhấn rực rỡ. Ngoài đào huyền, bàn thờ còn có những bình hoa tươi phối tông đỏ vàng đặc trưng ngày Tết, điểm thêm sắc trắng để tổng thể thanh nhã và sáng bừng. Cách phối màu tiết chế nhưng tinh tế khiến bàn thờ nhìn như một bức hoạ, đậm chất truyền thống mà không nặng nề.

Chị Thuỳ Ninh cho biết, khi bày trí bàn thờ Tết chị luôn giữ một nguyên tắc đơn giản mà quan trọng: đồ dâng cúng phải là hoa tươi, quả tốt. Chị tránh dùng hoa héo, mùi quá nồng, trái cây dập hỏng hoặc đồ giả để không gian thờ cúng luôn thanh sạch, trang nghiêm. Chính sự cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ ấy đã tạo nên vẻ đẹp bền lâu và ý nghĩa trọn vẹn cho bàn thờ trong ngày đầu năm.

Trên mạng xã hội, góc bàn thờ Tết của gia đình chị Thuỳ Ninh nhận về cơn mưa lời khen nhờ vẻ đẹp chỉn chu, ấm cúng. Nhiều người còn hào hứng "xin vía" để có được một góc thờ trang nghiêm, gọn gàng và tràn đầy không khí Tết như vậy trong nhà mình. Một số bình luận của CĐM: - Thực sự quá đẹp, cá nhân mình thấy đây là gian thờ đẹp nhất Facebook - Xía vía, mong năm sau gia đình cũng được có gian thờ này - Ban thờ đẹp mãn nhãn luôn - Xuất sắc quá bác ơi, thật lòng xin vía - Đẹp quá, khéo tay đảm đang thực sự luôn - Ước mơ sau này có cái nhà thật to để bày ban thờ đẹp như thế này

Bàn thờ Tết của gia đình chị Thùy Ninh không chỉ đẹp, chỉn chu mà còn như mang theo lời chúc năm mới bình an, đủ đầy. Mong rằng ai cũng đón xuân thật vui bên người thân, nhà cửa gọn gàng ấm áp và có một góc thờ tươm tất, trang nghiêm để bắt đầu năm mới thật suôn sẻ, trọn vẹn. Chúc mừng năm mới - Chúc mừng xuân Bính Ngọ 2026!

Ảnh: NVCC