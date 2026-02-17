3 việc nên làm sáng mùng 1 để cả năm Bính Ngọ hanh thông, thịnh vượng

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán từ lâu được xem là thời khắc thiêng liêng và quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, những việc làm trong ngày này không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn góp phần tạo nên tâm thế vui vẻ, hòa thuận mở đầu cho cả năm mới. Dưới đây là ba điều bạn nên làm ngay từ sáng mùng 1 để khởi đầu năm Bính Ngọ an khang, thịnh vượng, theo các phong tục truyền thống.



1. Đi lễ chùa đầu năm, cầu bình an và may mắn

Một trong những hoạt động tinh thần được nhiều gia đình thực hiện ngay từ sáng mùng 1 Tết là đi lễ chùa hoặc đền, miếu để cầu nguyện cho sức khỏe, bình an và may mắn cho cả gia đình trong năm mới. Việc này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để người dân tận hưởng không khí xuân thanh tịnh, cầu xin đức Phật và các vị thần linh phù hộ cho một năm đầy thuận lợi.

Các chùa thường mở cửa sớm vào ngày đầu năm để đón người dân đến dâng hương, xin lộc đầu năm. Nhiều người tin rằng việc cầu an và xin lộc vào buổi sáng sớm sẽ đem lại cảm giác thanh thản trong tâm hồn, đồng thời tạo dựng niềm tin và hy vọng vào những điều may mắn trong năm mới.

2. Xông đất, chúc Tết và lì xì cho người thân

Xông đất được xem là một phong tục quan trọng. Người Việt tin rằng người xông đất sẽ mang vận khí tốt đến cho gia chủ và đặt nền tảng cho cả năm mới phú quý, bình an.

Ngay sau đó, việc chúc Tết họ hàng, bạn bè và những người thân yêu cũng đóng vai trò quan trọng. Trao nhau lời chúc tốt đẹp như "Chúc mừng năm mới", "An khang thịnh vượng" sẽ tạo nên bầu không khí vui vẻ, gắn kết tình cảm. Đồng thời, lì xì (mừng tuổi) cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và lời chúc sức khỏe, thành đạt trong năm mới.

3. Giữ lời nói và hành động tích cực trong ngày đầu năm

Ngoài những phong tục cụ thể, việc giữ thái độ tích cực, nói năng hòa nhã và tránh xung đột trong sáng mùng 1 Tết được coi là điều rất quan trọng để cả năm được suôn sẻ. Theo các chuyên gia văn hóa, hành động và lời nói trong ngày đầu năm mang tính biểu tượng cho vận khí cả năm, nên nhiều gia đình Việt ưu tiên giữ không khí hài hòa ngay từ sáng mùng 1.

Những lời chúc chân thành, thái độ thân thiện và sự quan tâm đến người khác không chỉ giúp tạo dựng một khởi đầu vui vẻ mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gia đình, bạn bè – điều rất cần thiết trong đời sống tinh thần của mỗi người.

Kết: Khởi đầu năm mới bằng tâm thế tích cực

Những việc nên làm vào sáng mùng 1 Tết không chỉ đơn thuần là phong tục truyền thống, mà còn là cách để mỗi người gieo những điều tốt đẹp, bình an và may mắn. Đi lễ chùa để cầu bình an, xông đất và chúc Tết người thân, cùng giữ thái độ tích cực sẽ giúp bạn và gia đình có một khởi đầu năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng.

Ngày đầu năm nên được tận hưởng với tâm thế vui vẻ, hòa thuận và đầy lạc quan – đó chính là nền tảng tốt nhất cho một năm Bính Ngọ thành công và hạnh phúc.



