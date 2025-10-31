Kiếm hơn chục tỷ một đêm, Selena Gomez vẫn khiến 6 triệu người ngán ngẩm vì tự dìm mình thảm hại

Xuất hiện tại sự kiện gây quỹ của Rare Beauty vào hôm 30/10 vừa qua, nhà sáng lập kiêm tỷ phú đô la Selena Gomez khiến người hâm mộ "ngán ngẩm" khi lựa chọn một layout dìm mình đến tội. Video ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ trả lời phỏng vấn trên Instagram của tờ People nhanh chóng vượt mốc 6 triệu lượt xem kèm hàng nghìn bình luận bối rối: "Selena đang làm gì với chính mình thế này?".

Video đang vượt mốc 6 triệu lượt xem vì diện mạo gây tranh cãi của chủ nhân bữa tiệc (Nguồn @people).

Khoác lên mình chiếc váy lụa màu hồng mận của thương hiệu Danielle Frankel, phối cùng giày satin tông đồng điệu và trang sức kim cương của Effy Jewelry, Selena có lẽ đã muốn mang đến một cảm giác gần gũi, quý phái với phối màu ngọt ngào. Tuy nhiên, chính gam màu này cộng với layout makeup nâu lạnh, màu son nude pha be với viền môi xám xịt và lớp nền lì lại khiến gương mặt cô trở nên nặng nề, thiếu sức sống, dừ hơn cả chục tuổi.

Không ít người nhận xét rằng, lỗi lần này không nằm ở nhan sắc mà ở phần phối màu thiếu tinh tế: tông váy, môi và phấn má gần như tiệp nhau, khiến khuôn mặt Selena chìm nghỉm trong nền ánh sáng yếu ớt.

Phía dưới video, hàng loạt bình luận thể hiện sự bất lực được nhiều người đồng tình: "Không thể tin được cô ấy lại chọn màu son này với tông da đó.", "Selena trông già quá.", "Mọi người ơi, đây thật sự là Selena Gomez sao?"...

Dẫu vậy, không thể phủ nhận tấm lòng và nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp nhân văn. Từ khi sáng lập Rare Beauty, Selena luôn gắn liền hình ảnh của mình với các chiến dịch hướng đến thông điệp self-love. Rare Impact Fund Benefit là sự kiện gây quỹ thường niên đã đi đến năm thứ ba, với mục đích chính nhằm kêu gọi quyên góp cho các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giới trẻ.

Năm nay sự kiện của thương hiệu tiếp tục quy tụ đông đảo nghệ sĩ và các nhà hảo tâm, khẳng định vị thế của Selena Gomez không chỉ là ngôi sao âm nhạc mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng trong lĩnh vực thiện nguyện. Kết thúc đêm hội, số tiền 600.000 USD (15,7 tỷ đồng) đã được cộng thêm, nâng tổng số quỹ quyên góp lên gần 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) chỉ tính riêng trong năm nay.