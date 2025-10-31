4 lưu ý giúp bạn phối đồ mùa lạnh với sơ mi sáng màu thật chất

Khi những cơn gió đầu mùa thổi về, dân công sở thường nghĩ ngay đến vest, trench coat hay áo len. Nhưng có một món đồ tưởng chừng “chỉ hợp mùa hè” vẫn luôn giữ vững vị thế không thể thay thế – áo sơ mi sáng màu . Không chỉ gợi cảm giác tươi mới, trẻ trung, sơ mi sáng màu còn là lớp nền hoàn hảo cho mọi phong cách thu đông, từ tối giản, cổ điển đến thanh lịch hiện đại.

1. Sơ mi sáng màu: lớp nền nhẹ nhàng cho những layer dày dặn

Nếu như mùa hè gọi tên những chiếc sơ mi lụa mỏng manh thì mùa thu đông lại ưa chuộng kiểu sơ mi cotton, poplin hoặc lụa satin dày vừa phải. Lý do áo sáng màu (trắng, kem, xanh pastel hoặc hồng phấn) vẫn “sống khỏe” giữa bạt ngàn sắc nâu, xám của thu đông chính là khả năng trung hòa outfit. Khi phối với áo len mỏng hoặc cardigan, chiếc sơ mi sáng đóng vai trò như điểm sáng tinh tế, giúp diện mạo không bị “nặng nề” bởi các gam tối. Cổ áo hé ra từ lớp len mịn cũng tạo hiệu ứng thanh lịch đặc trưng của dân văn phòng – nhẹ nhàng nhưng có chủ đích.

2. Khi sơ mi gặp blazer, vest: Công thức tạo nên khí chất công sở chuẩn chỉnh

Trong tủ đồ công sở, sơ mi sáng màu chính là “người bạn thân” của blazer và vest. Màu sáng giúp tôn đường cắt may của áo khoác, đồng thời khiến khuôn mặt sáng bừng dù bạn đang ở giữa buổi họp dài hay buổi tối tăng ca. Blazer xám hoặc vest nâu khi phối cùng sơ mi trắng, thêm phụ kiện ngọc trai hoặc vòng cổ thanh mảnh – là combo vừa an toàn, vừa thể hiện sự tinh tế. Với những ai muốn đổi gió, có thể thử phối sơ mi kem cùng blazer xanh navy hoặc be nhạt – vừa trẻ trung, vừa giữ nét chuyên nghiệp.

3. Tránh những lỗi khiến áo sơ mi “mất điểm” mùa lạnh

Dù là item cơ bản, áo sơ mi cũng có thể phản tác dụng nếu chọn sai. Sai lầm phổ biến nhất là sơ mi in hình hoặc họa tiết quá nổi , khiến outfit trông lòe loẹt, thiếu tinh tế khi đặt dưới lớp áo vest hoặc len. Ngoài ra, kiểu sơ mi quá rộng, quá nhăn hoặc lộ nội y cũng dễ khiến tổng thể kém gọn gàng – điều vốn tối kỵ trong môi trường công sở. Mẹo nhỏ là hãy ưu tiên sơ mi có form vừa vặn, phần cổ và tay áo cứng cáp, chất liệu có độ đứng nhẹ – đủ để giữ phom dưới nhiều lớp áo khoác mà không bị “nuốt dáng”.

4. Cách làm mới sơ mi sáng màu mùa thu đông

Thay vì chỉ gói gọn trong combo “sơ mi + quần tây”, mùa thu đông này, bạn có thể layer cùng áo gile vest, cardigan buộc hờ vai... mix cùng quần jeans, sneaker và áo dạ dáng dài, outfit trở nên mềm mại mà vẫn công sở. Ngoài ra, một chút nhấn nhá bằng phụ kiện – vòng cổ ngắn, khuyên tai nhỏ hoặc thắt lưng bản mảnh – sẽ khiến chiếc sơ mi trắng quen thuộc trở nên tinh tế hơn hẳn.



