Chị em Kim Kardashian và Kylie Jenner đang ăn nên làm ra thì bị mẹ phản bội

Giữa lúc đế chế làm đẹp của Kim Kardashian và Kylie Jenner vẫn đang ăn nên làm ra, truyền thông Mỹ bất ngờ lan truyền tin hai chị em đang vướng mâu thuẫn với chính mẹ ruột - Kris Jenner. Nguyên nhân đến từ bản hợp đồng mới mà bà mẹ quyền lực này vừa ký với MAC Cosmetics - thương hiệu được xem là đối thủ trực tiếp của hai con gái.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Radar Online , Kim và Kylie đều cảm thấy bị phản bội khi mẹ mình trở thành gương mặt đại diện mới của MAC. Một người trong cuộc nói: "Kim cảm thấy như bị đâm sau lưng. Cô ấy đã xây dựng thương hiệu làm đẹp của riêng mình từ con số 0, vậy mà mẹ lại bắt tay với đối thủ cạnh tranh trực tiếp."

Không chỉ là hợp đồng quảng bá thông thường, thỏa thuận giữa Kris Jenner và MAC được cho là sẽ khiến bà tham gia sâu vào các chiến lược thương hiệu, khiến hai cô con gái càng thêm khó chịu. Một nguồn tin khác bình luận: "Kris vốn nổi tiếng là người luôn chạy theo cơ hội, nhưng việc hợp tác với thương hiệu đang cạnh tranh trực tiếp với hai con gái, đó là một nước đi lạnh lùng thật sự."

Tuy nhiên, vẫn có những người đứng về phía Kris Jenner, cho rằng đây là quyết định thuần kinh doanh, không mang yếu tố cá nhân. Bà Kris Jenner không xem đó là hành động chống lại ai cả, một nguồn tin bên trong cho biết.

Đế chế làm đẹp khổng lồ của hai chị em tỷ phú

Kim Kardashian từng điều hành KKW Beauty trước khi chuyển hướng sang SKKN BY KIM - thương hiệu skincare cao cấp ra mắt năm 2022. Dù ban đầu tập trung vào dưỡng da, gần đây Kim đã mở rộng sang dòng makeup thân mật, son nude và chì kẻ viền môi, thể hiện rõ tham vọng lấn sân toàn diện trong lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, mảng làm đẹp của SKKN dưới quyền Coty đang chững lại, và Kim dự kiến sẽ tung ra các sản phẩm làm đẹp mới dưới thương hiệu SKIMS - đế chế thời trang và nội y đình đám của cô.

Trong khi đó, "nữ hoàng son kem lì" Kylie Jenner vẫn đang giữ vị thế vững vàng với thương hiệu Kylie Cosmetics ra đời từ năm 2015. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thương hiệu, cô vừa cho ra mắt bộ sưu tập King Kylie, đánh dấu hành trình trưởng thành từ một hiện tượng mạng thành biểu tượng sắc đẹp tỷ đô.

Hiện tại, 3 mẹ con của gia đình nổi tiếng này vẫn chưa ai lên tiếng chính thức. Tuy nhiên, nếu tin đồn là thật, đây có thể là lần hiếm hoi gia tộc Kardashian - Jenner vốn nổi tiếng đoàn kết trong mọi chiến dịch truyền thông vướng phải lục đục nội bộ.