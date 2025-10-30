Váy cưới của Tiên Nguyễn, Hà Tăng và Linh Rin: 2 chị dâu không dám làm 1 điều như em chồng

Khi Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn công bố tin kết hôn cùng chồng Tây, bộ ảnh cưới xa hoa của cô lập tức gây chú ý. Không chỉ đánh dấu cột mốc hạnh phúc, đây còn là "bước mở màn" của một cuộc so sánh thú vị giữa Tiên Nguyễn và hai người chị dâu nổi tiếng, bắt đầu từ những lựa chọn váy cưới của nữ CEO thời trang xa xỉ.

Nếu Hà Tăng và Linh Rin bước chân vào hào môn với phong cách kín đáo, tinh tế, thì Tiên Nguyễn - tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia đình này lại có những bước đi có phần táo bạo và thú vị hơn. Cụ thể, có đến 3/4 thiết kế mà Tiên Nguyễn lựa chọn có kiểu dáng cúp ngực, hở vai tôn lên nét quyến rũ, phóng khoáng.

Hà Tăng

Năm 2012, Tăng Thanh Hà chính thức bước vào gia đình tỷ phú khi kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Hôn lễ khi đó trở thành tâm điểm truyền thông và chiếc váy cưới gần 10.000 USD của ngọc nữ cũng nhanh chóng trở thành đề tài được truyền thông khai thác. Váy cưới của Hà Tăng là tác phẩm đến từ nhà mốt Monique Lhuillier - thương hiệu được các sao hạng A như Reese Witherspoon, Carrie Underwood tin chọn. Được biết, thiết kế này mang tên Catherine, lấy cảm hứng từ sự sang trọng, quý phái của Công nương Kate Middleton.

Chiếc váy phủ ren tinh xảo, phom chữ A gọn gàng, phần tay dài bằng ren mềm mại, tôn trọn vóc dáng mảnh mai và nét kiêu sa của ngọc nữ màn ảnh Việt. Không hở bạo, không phô trương, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, cổ điển và quyền quý xứng đáng là hình ảnh đại diện cho phong cách dâu trưởng nhà tỷ phú. Hơn một thập kỷ trôi qua, hình ảnh Hà Tăng trong bộ váy ren trắng ngày hôm đó vẫn được xem là hình mẫu cô dâu thanh lịch và chuẩn mực, được nhắc đi nhắc lại đến tận sau này.

Linh Rin

Sau hơn 10 năm, người em dâu Linh Rin cũng khiến công chúng "dậy sóng" với đám cưới ngập tràn hoa trắng bên thiếu gia Phillip Nguyễn tại Philippines. Khác với nhiều dự đoán rằng cô sẽ chọn một thương hiệu quốc tế, điều khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là sự tinh tế trong lựa chọn của Linh Rin, theo đó, giữa vô số thương hiệu xa xỉ mà gia đình chồng cô phân phối, Linh Rin vẫn chọn một thiết kế nội địa, giản dị mà đủ đẳng cấp, đến từ một NTK Việt là Giang Hương.

Chiếc váy cưới phủ ren trắng dài tay, thân trên đính hoa nhỏ tinh tế, phần váy xòe nhiều lớp voan bồng bềnh tạo cảm giác như một nàng công chúa trong truyện cổ. Cô khéo léo đội thêm vương miện nhỏ xinh và voan trùm đầu siêu dài, gợi lên hình ảnh cô dâu hoàng gia. Phần vai và cổ được phủ bởi lớp ren mỏng, để lộ chút hở nhẹ nhàng vừa đủ gợi cảm mà vẫn giữ nguyên nét kín đáo, e ấp chuẩn mực của một nàng dâu nhà tài phiệt không phô trương.

Hai nàng dâu - hai thế hệ lại có một điểm chung là lựa chọn những chiếc váy cưới phủ ren, che nhẹ bờ vai và phần cổ như một tuyên ngôn tinh tế của phụ nữ Việt khi bước vào hôn nhân: kín đáo mà vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.

Tiên Nguyễn

Không đi theo lối mòn quen thuộc, Tiên Nguyễn - cô em chồng của cả hai chọn hướng đi táo bạo hơn khi xuất hiện trong bộ ảnh cưới lên thẳng ELLE Italia. Với góc nhìn của một tiểu thư đế chế kinh doanh hàng hiệu, Tiên Nguyễn không lựa chọn các thương hiệu dễ đoán như Dior hay Elie Saab mà hướng đến những nhà mốt haute couture "niche" trong thế giới váy cưới xa xỉ: Nicole + Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée - những cái tên được giới mộ điệu yêu thích nhờ tính độc bản và độ tinh xảo của kỹ nghệ thủ công.

Trong 4 thiết kế đã được công bố, chỉ có chiếc váy đầu tiên với cổ cao và tay ren dài là thiết kế có phần kín đáo nhất, mang hơi hướng cổ điển tương đồng với hai chị dâu. Với 3 bộ váy còn lại, Tiên Nguyễn hoàn toàn tự do, bay bổng với những thiết kế cúp ngực, hở vai, xẻ đùi hoặc corset xuyên thấu, tôn triệt để đường cong và làn da nâu khỏe khoắn đặc trưng.

Nếu Hà Tăng là biểu tượng cho nét thanh lịch vượt thời gian, Linh Rin đại diện cho sự tinh tế cổ điển, thì Tiên Nguyễn lại có cách chơi xứng với vị thế và gu thẩm mỹ của mình, tỏa sáng theo cách riêng cùng cá tính thời trang nóng bỏng.