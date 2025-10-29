10 set váy đẹp mê mẩn cho mùa se lạnh

Thông thường thì khi bước sang mùa lạnh, chị em sẽ ưu tiên quần dài hơn vì khả năng giữ ấm hiệu quả. Dẫu vậy, nếu thời tiết chỉ se lạnh, các nàng vẫn có thể lên đồ với váy liền hoặc chân váy, miễn là biết cách mix & match đủ ấm. Khi được kết hợp khéo léo, set váy còn có thể mang đến cho chị em vẻ ngoài xinh tươi và tinh tế. Sau đây là 10 set váy đáng tham khảo trong mùa lạnh năm nay:

Chị em có thể tận dụng chiếc váy linen của mùa hè. Kết hợp item này với áo cardigan mỏng, các nàng có được outfit nhẹ nhàng, phóng khoáng, đúng chất thu. Tông màu trung tính của outfit tao nhã nhưng không hề "dừ". Đôi giày búp bê gắn nơ mảnh tạo điểm nhấn ngọt ngào mà sang xịn mịn cho bộ cánh.

Mẫu váy màu nâu đơn giản nhưng không hề đơn điệu, giúp người mặc có được vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Chiếc áo len màu xám buộc ngang hông tạo điểm nhấn phóng khoáng cho outfit. Sự xuất hiện của giày búp bê một lần nữa chứng minh đôi giày này là mảnh ghép hoàn hảo của những set váy.

Áo len cộc tay rất thích hợp để mặc trong mùa lạnh. Khi phối item này cùng với chân váy suông, chị em có được tổng thể trang phục thanh lịch, trang nhã. Đôi boots màu đen càng thăng cấp thêm vẻ sang xịn mịn của cả bộ đồ. Đây là ý tưởng hoàn hảo để mặc tới công sở.

Layer bên ngoài váy trắng một chiếc áo len mỏng, chị em lập tức có được set đồ mùa lạnh siêu hút mắt. Tông màu trắng và hồng tạo nên tổng thể trang phục ngọt ngào, tươi tắn, không kém phần thanh lịch. Để không làm giảm sự hài hòa của bộ cánh, chị em nên đi giày búp bê màu trung tính.

Váy lụa màu nâu mang đậm nét nữ tính, sang trọng. Chiếc áo cardigan mỏng màu đen khoác ngoài tạo nên bộ cánh tinh tế, hài hòa. Tổng thể trang phục thêm phần long lanh nhờ đôi khuyên tai đơn giản.

Yêu thích sự mềm mại và nữ tính, chị em không nên bỏ qua combo gồm áo cổ chữ V, có chi tiết buộc ngang hông kết hợp với chân váy trắng chữ A. Công thức trang phục này mềm mại, tôn dáng rất hiệu quả, đặc biệt là khi được hoàn thiện bằng đôi sandal cao gót.

Sự kết hợp giữa áo thun dài tay và chân váy dài màu xám tạo nên bộ cánh phóng khoáng, thoải mái. Thao tác sơ vin nửa vạt sẽ giúp tổng thể outfit trông gọn gàng hơn. Bí kíp này còn tôn dáng hiệu quả, ngay cả khi chị em đi dép bệt.

Dù mang tông màu trắng làm chủ đạo, bộ cánh trên vẫn đầy cuốn hút. Sự kết hợp khéo léo giữa áo thun ôm nhẹ và chân váy chữ A tạo hiệu ứng vóc dáng đồng hồ cát. Công thức trên không chỉ có sự tươi trẻ mà còn toát lên nét nữ tính, tao nhã. Chị em nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trung tính để hoàn thiện outfit hài hòa, tinh tế.

Bộ cánh trên chính là gợi ý hoàn hảo cho các quý cô công sở. Với những item là biểu tượng cho sự thanh lịch như áo blazer, chân váy suông, áo màu trung tính, chị em dễ dàng tạo nên bộ cánh chỉn chu và chuyên nghiệp. Đôi sandal có quai hậu là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Mẫu giày này vừa tôn dáng, vừa đảm bảo sự tinh tế.

Dù mang tông màu đen và trắng làm chủ đạo, bộ cánh trên vẫn siêu hút mắt. Trong khi váy trắng rất thướt tha và mềm mại thì áo cardigan có tác dụng giữ ấm, đồng thời tăng vẻ sành điệu cho bộ đồ. Giày slingback hai tông màu dù chỉ là mảnh ghép nhỏ nhưng nâng tầm vẻ yêu kiều, thanh lịch cho cả bộ trang phục.

Ảnh: Sưu tầm