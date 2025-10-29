Rich kid Tiên Nguyễn và những lần đọ sắc với Hà Tăng: Cặp chị dâu - em chồng như 2 giọt nước

Sau khi Tiên Nguyễn - cô con gái út nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn chính thức công bố tin kết hôn, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Giữa lúc dân tình còn đang trầm trồ trước bộ ảnh cưới sang chảnh lên thẳng tạp chí châu Âu của rich kid đình đám, nhiều người lặp tức chú ý đến người chị dâu "đỉnh của đỉnh" của tiểu thư này không ai khác chính là Hà Tăng. Cặp chị dâu - em chồng quyền lực bậc nhất showbiz Việt lại một lần nữa khiến dân mạng phải bàn tán vì những khoảnh khắc từng xuất hiện công khai trong quá khứ.

Hà Tăng và khung hình cách đây hàng chục năm cùng Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Lúc này giữa họ vẫn còn cách biệt xa về ngoại hình lẫn... chiều cao khi đang ở 2 độ tuổi khác biệt.

Hà Tăng và Tiên Nguyễn hơn kém nhau 9 tuổi. Khi Hà Tăng "về dinh" cùng Louis Nguyễn - con trai cả của "ông vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn khi ấy mới chỉ là cô bé tuổi 15. Sau hơn một thập kỷ, cả hai giờ đây đều trở thành những người có sức ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp. Hà Tăng là mẹ trẻ được săn đón hàng đầu mạng xã hội Việt Nam, trong khi Tiên Nguyễn ở tuổi 28 đang giữ chức CEO công ty phân phối thời trang xa xỉ của gia đình.

Cặp chị em thân thiết luôn rạng rỡ khi cùng đứng cùng 1 khung hình, lúc đó Hà Tăng đã sở hữu sự tự tin, vẻ đẹp kiêu hãnh của một ngôi sao, trong khi đó Tiên Nguyễn vẫn còn khá rụt rè.

Qua năm tháng khí chất và phong cách của Tiên Nguyễn đã dần hình thành rõ nét.

Dù hiếm khi tương tác trên mạng xã hội, nhưng Hà Tăng và Tiên Nguyễn đã từng thường xuyên xuất hiện thân thiết trong các dịp họp mặt gia đình. Mỗi lần có khung hình chung của cả hai, công chúng lại phải cảm thán về độ gấp đôi visual. Từ góc nghiêng, khuôn cằm V-line, sống mũi cao đến nụ cười rạng rỡ, Hà Tăng và Tiên Nguyễn khiến nhiều người ví như cặp chị ruột từ ngoại hình đến độ thân thiết.

Hà Tăng trong vai trò một người chị dâu trong gia đình, cũng là người bạn đã ngắm nhìn sự thay đổi, trưởng thành của Tiên Nguyễn qua thời gian.

Thế nhưng, giữa họ vẫn có sự khác biệt thú vị. Ở Hà Tăng toát lên nét đằm thắm của người phụ nữ từng trải, "ngọc nữ" cũng sở hữu nét đẹp rất Việt Nam với tone da sáng: dịu dàng, trong trẻo nhưng ẩn chứa sự sắc sảo và trưởng thành. Dù là khi xuất hiện trong những khung hình đời thường hay dự sự kiện, nữ diễn viên luôn giữ cho mình vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế.

Cặp chị em đặc biệt giống nhau ở nụ cười xinh tươi, rạng rỡ.

Ngược lại, Tiên Nguyễn lại là đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại: quyến rũ, cá tính và phóng khoáng. Làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu và vô cùng thời thượng khiến hình ảnh của Tiên Nguyễn mang dáng dấp của những fashionista quốc tế.

2 hình mẫu phụ nữ và vẻ đẹp riêng rất rõ nét của Hà Tăng - Tiên Nguyễn.

Nói cách khác, nếu Hà Tăng là hiện thân của vẻ đẹp Á Đông thanh tao, thì Tiên Nguyễn lại như làn gió mới pha trộn giữa nét sang chảnh châu Âu và sự tự tin của thế hệ Gen Z. Chính sự đối lập đó lại khiến họ khi đứng cạnh nhau càng bắt sáng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Những bức ảnh chụp chung rạng rỡ của cặp chị em nhan sắc khiến cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận: "Đúng là visual nhà hào môn", "Chị dâu em chồng đẹp như sinh đôi"...

Khi cố ý sử dụng phụ kiện tương đồng, cặp chị dâu - em chồng lại giống nhau như chị em ruột.