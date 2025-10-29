Diệu Nhi thay đổi quá đã, Ninh Dương Lan Ngọc lẫn Huyền Baby cũng không đẹp bằng

Diệu Nhi luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, và mùa Halloween năm nay cũng không ngoại lệ. Nữ diễn viên khiến dân tình ngỡ ngàng khi “chơi lớn” hóa thân cùng các chị đẹp nhà LUNAS trong tạo hình cá tính và đầy quyến rũ. Đặc biệt, visual của bà xã Anh Tú lần này khiến cộng đồng mạng khen ngợi: layout makeup sắc sảo, ánh nhìn lạnh lùng và thần thái sang chảnh khác hẳn phong cách thường ngày. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng tạo hình của Diệu Nhi "wow" nhất trong dàn các Chị Đẹp, đánh lừa được netizen.

Tạo hình Halloween gây xôn xao cõi mạng của các chị đẹp LUNAS. (Nguồn: dieunhiofficial)

Diệu Nhi khiến nhiều người không nhận ra khi xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim nổi bật cùng outfit đen - trắng tôn dáng, giúp cô hóa thân thành Britney Spears. Chiếc mũ beret ton-sur-ton mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn phảng phất vẻ hiện đại, cá tính rất hợp để kết hợp cùng túi của Disel.

Diệu Nhi được nhận xét có màn hóa trang phá cách, đầu tư và ấn tượng nhất trong các chị đẹp LUNAS.

Layout makeup chính là điểm nhấn chính giúp visual Diệu Nhi thêm phần mới mẻ. Làn da căng mịn, môi hồng trầm quyến rũ và đôi mắt kẻ eyeliner sắc nét khiến cô “biến hình” hoàn toàn so với vẻ ngoài vui tươi thường thấy. Nữ diễn viên mang đến phiên bản quyến rũ lại có chút chơi chơi khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Tạo hình phá cách của Diệu Nhi.

Cộng đồng mạng không nhận ra Diệu Nhi, dành nhiều lời khen cho màn "chịu chơi" cosplay của chị đẹp.

Nhan sắc của bà xã Anh Tú dạo gần đây đúng nghĩa “lên hương” thấy rõ. Nữ diễn viên ngày càng ghi điểm với visual rạng rỡ, thần thái tự tin và gu ăn mặc hiện đại. Gương mặt cô trông thanh thoát, trẻ trung hơn, nhất là khi thử sức với những layout makeup nhẹ nhàng hoặc kiểu tóc ngắn năng động. Trong các bộ ảnh hay mỗi lần xuất hiện, Diệu Nhi đều ghi điểm với vẻ đẹp hiện đại, vừa cá tính, vừa cuốn hút mà vẫn giữ được nét riêng không thể trộn lẫn.