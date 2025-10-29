Sao phải mặc mãi đồ tối màu cho thêm "dừ", phụ nữ 40+ nên diện 10 bộ cánh sáng màu này để trẻ hơn

Không thể phủ nhận rằng trang phục tối màu rất dễ mặc, giúp vóc dáng thon gọn hơn và tôn da hiệu quả. Tuy nhiên, nếu giới hạn phong cách với toàn những outfit tối màu, style của phụ nữ trên 40 tuổi có thể trở nên nhàm chán, thậm chí, vẻ ngoài còn trở nên "dừ" hơn.

Để có vẻ ngoài rạng rỡ và ngọt ngào, các quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo 10 cách phối đồ sáng màu sau đây:

Áo thun trắng và quần ống suông túi hộp vốn khá đơn giản. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của chiếc áo hai dây màu xanh và đôi giày mũi nhọn màu hồng, tổng thể outfit trở nên vô cùng nổi bật, hiệu quả hack tuổi theo đó cũng tăng thêm. Đối với set quần ống rộng này, mẫu áo hai dây dáng lửng trên còn giúp cải thiện chiều cao hiệu quả.

Mùa đông không thể thiếu đi những chiếc váy len. Thay vì chọn váy tối màu, phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên váy mang tông màu xanh pastel. Lựa chọn này rất tươi tắn và ngọt ngào, đồng thời ghi điểm sang xịn mịn. Thiết kế ôm dáng nhẹ của mẫu váy giúp tôn lên vẻ nữ tính, quyến rũ của người mặc.

Thay vì kết hợp chân váy đen với áo tối màu, chị em hãy phối item này cùng áo màu trắng và áo khoác màu be. Cách mix này giúp thắp sáng cả bộ trang phục, đồng thời vẫn tạo nên được bộ cánh trang nhã, thanh lịch, phù hợp với độ tuổi ngoài 40.

Tâm điểm của bộ cánh trên chính là mẫu áo trắng, trễ vai. Item này giúp làm nổi bật bờ vai quyến rũ của người mặc. Trong khi đó, quần jeans xanh mang đến nét bụi bặm và cá tính, đồng thời nhân đôi hiệu quả hack tuổi.

Áo len mỏng màu xanh đậm rất nổi bật. Trong khi đó, quần denim màu trắng sẽ giúp cân bằng outfit, tạo sự hài hòa và tinh tế. Ngoài ra, bộ cánh trên còn hack tuổi rất hiệu quả, nhưng không hề lạc điệu với style của phụ nữ 40+.

Vào những ngày thu đông không quá lạnh, các quý cô trên 40 tuổi có thể phá cách bằng outfit trên. Chiếc quần lửng vừa cá tính, vừa thanh lịch, còn áo sơ mi voan mỏng tạo điểm nhấn yêu kiều và nữ tính cho bộ cánh. Outfit càng thêm thời thượng nhờ đôi giày lưới. Các món trang sức ánh vàng có tác dụng giúp tổng thể bộ đồ trở nên long lanh, sang chảnh hơn.

Bộ cánh trên phù hợp với những buổi dạo phố cuối tuần. Sự kết hợp giữa áo blazer cộc tay và quần short đồng bộ đã mang đến cho người diện nét phóng khoáng, trang nhã. Chiếc áo tank top bên trong giúp đảm bảo độ trẻ trung và còn tạo nên sự hài hòa cho tổng thể. Để ghi điểm sành điệu tối đa, người mặc nên sơ vin.

Tông màu be và xanh denim là cặp màu sắc hoàn hảo. Sự kết hợp này tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung nhưng không kém phần trang nhã. Đối với áo khoác dáng dài, chị em cần sơ vin bộ đôi áo và quần bên trong để không bị "dìm" chiều cao. Bí kíp đơn giản này còn giúp tăng vẻ thanh lịch, sang trọng.

Chiếc áo sơ mi màu xanh đã thắp sáng cả bộ cánh trên. Đối với những item dáng rộng, chị em nên sơ vin để tránh cảm giác luộm thuộm. Combo áo sơ mi xanh và quần họa tiết kẻ vốn đã nổi bật, nhưng lại càng thêm ấn tượng nhờ chiếc áo len quàng vai.

Chỉ với những item quen thuộc như áo blouse trắng bèo nhún và quần jeans ống vẩy, phụ nữ trên 40 tuổi đã có được tổng thể trang phục cực kỳ nổi bật. Để phát huy tối đa hiệu quả tôn dáng, một đôi sandal cao gót quai mảnh là lựa chọn lý tưởng. Tổng thể trang phục thêm long lanh và sang chảnh nhờ set vòng cổ vàng.

Ảnh: Sưu tầm