Nhã Phương bị chỉ trích "làm màu" vì hiến tóc

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vốn luôn được xem là một nghĩa cử đẹp, mang ý nghĩa sẻ chia và lan toả năng lượng tích cực tới những người đang phải chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng, mới đây, Nhã Phương lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng tải hình ảnh hiến tóc đúng vào ngày sinh nhật của mình. Cụ thể, bà xã Trường Giang gọi đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà cô "tự tặng" cho bản thân. Trong khi nhiều khán giả khen ngợi hành động nhân văn, một bộ phận khác lại cho rằng việc chia sẻ khoảnh khắc này có phần phô trương và mang tính “làm màu", đánh bóng tên tuổi.

Bài đăng đang thu hút hơn 100 nghìn lượt xem trên MXH cùng lượt thảo luận rôm rả.

Nguồn cơn của những tranh cãi này là do nhiều người cho rằng phần tóc được Nhã Phương cắt hiến tặng chẳng đáng là bao, thậm chí còn không thể xài được. Cụ thể, tiêu chuẩn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư đối với tóc đã qua xử lý hóa chất như uốn, nhuộm, hoặc ép phải có chiều dài từ 35 cm trở lên. Đáng chú ý, phần đuôi tóc của nữ diễn viên còn tỉa layer nên nếu để hiến tặng thì thực sự chiều dài phải hơn thế, vì tóc dùng được chỉ tính đến phần tóc có độ dài đều nhau nhất.



Mái tóc của Nhã Phương cũng bị soi đã khô xơ, hư tổn và khá mỏng, nếu muốn dùng để hiến tặng thì cần chăm dưỡng cho tóc khỏe, ít đụng hóa chất. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên chỉ đang đơn giản cắt đi phần tóc hư để tạo kiểu tóc mới.

Mái tóc của Nhã Phương khá mỏng, qua nhuộm hóa chất kết hợp với tỉa layer nên phần nữ diễn viên cắt đi được cho là chẳng thấm thía vào đâu để hiến tặng.

Netizen chỉ trích bà xã Trường Giang làm màu, không tìm hiểu kỹ những quy định về việc hiến tóc.

Quy định và các điều kiện hợp lệ dành cho tóc hiến tặng. (Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống)

Khác với Nhã Phương, trước đó, Pháo từng nhận về vô vàn lời khen với hành động cao đẹp này. Vốn gắn liền với hình ảnh một rapper trẻ đầy cá tính, quyến rũ nhưng cô từng khiến cả MXH dậy sóng khi xuất hiện với giao diện đầu đinh sau khi cắt phăng mái tóc dài. Pháo đã dùng phần tóc cắt đi để hiến tặng cho các bệnh nhi ung thư, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay qua chương trình “Trạm tóc ước mơ”. Đáng chú ý, mái tóc của nữ rapper trông khá dày và ít hư tổn hơn Nhã Phương nhưng cô còn mạnh tay cắt hẳn 40 phân để đạt tiêu chuẩn.