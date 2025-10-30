Vòng eo như "không có ruột" của mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc

Tiêu chuẩn “mình hạc xương mai” từ lâu đã trở thành thước đo sắc đẹp đặc trưng của showbiz Hoa ngữ – nơi vóc dáng càng gầy, càng mong manh lại càng được xem là chuẩn. Thế nhưng, chuẩn mực này cũng luôn là đề tài gây tranh cãi khi ranh giới giữa đẹp và thiếu sức sống được cộng đòng mạng nhiều lần đặt vấn đề.

Giữa vô vàn ý kiến trái chiều, cái tên được nhắc đến nhiều nhất gần đây chính là Bành Tiểu Nhiễm - mỹ nhân đang khiến mạng xã hội dậy sóng với vòng eo nhỏ đến mức khó tin. Dù không thể phủ nhận sự kiên trì và nỗ lực giữ dáng của nữ diễn viên, nhiều người lại cảm thấy “rợn” khi nhìn vào thân hình quá gầy gò, đặc biệt là vòng eo mảnh như sợi chỉ. Thay vì cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, hình ảnh này lại khiến công chúng lo lắng hơn là ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thiếu sức sống.

Hình ảnh Bành Tiểu Nhiễm trong 1 đoạn video tuyên truyền phim gần đây khiến dân tình xôn xao.

Bành Tiểu Nhiễm diện outfit trẻ trung với áo crop top trắng ôm sát và chân váy ngắn tối màu, thiết kế ngắn giúp nữ diễn viên khoe trọn vòng eo nhỏ đến mức gần như “mất hút”. Làn da trắng mịn cùng mái tóc dài suôn thẳng càng khiến tạo ánh nhìn nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể khiến mỹ nhân Đông Cung chao đảo. Ngoài ra, vòng 3 khá đầy đặn càng khiến tổng thể thân hình trở nên mất cân đối, nhất là ở góc máy nghiêng nhiều hơn là đẹp.

Netizen ý kiến trái chiều trước vóc dáng siêu mảnh mai của Bành Tiểu Nhiễm.

Bành Tiểu Nhiễm là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc thanh tú, đường nét mềm mại và khí chất dịu dàng, cô được khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc” sau thành công từ vai diễn trong Đông Cung. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt trong veo cùng làn da trắng sứ khiến minh tinh sinh năm 1990 trông như bước ra từ tranh thuỷ mặc. Nét đẹp của Bành Tiểu Nhiễm được đánh giá vừa cổ điển, vừa kiêu sa, kết hợp cùng làn da trắng như tuyết khiến người nhìn khó có thể rời mắt.

Vai diễn của Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung từng giúp tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ, trở thành mỹ nữ vạn người mê. Visual sắc nét cùng làn da trắng của nữ diễn viên càng được tôn lên trọn vẹn khi diện trang phục màu đỏ.

Mới đây, danh tiếng của Bành Tiểu Nhiễm một lần nữa sục sôi trở lại nhờ bộ phim Ám Hà Truyện. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ thì vóc dáng của mỹ nhân Đông Cung trong những buổi tuyên truyền phim cũng nhiều lên lên hot search. Vóc dáng mảnh mai cùng đường cong quyến rũ, tỷ lệ cơ thể chuẩn của người đẹp thêm phần nổi bật trong những bộ cánh ôm sát.