Phương Ly chơi Halloween sớm nhất Vbiz: Cosplay kiểu này xem xong chỉ sợ trúng tiếng yêu

Halloween cận kề, dàn sao Vbiz đã rục rịch tung những tạo hình hóa trang thú vị của năm nay. Người chọn tông kinh dị, người "tấu hài" hết nấc. Thế nhưng, từ những ngày trước trong khi dàn mỹ nhân vẫn đang chuẩn bị thì Phương Ly đã chính thức khai hội Halloween sớm nhất nhì bằng một series độc chiêu. Không phải trong tạo hình kỳ quái hay nhân vật huyền thoại nào, Phương Ly công khai cosplay... làm vợ.

Trên Instagram, giọng ca Vỗ Tay đăng liền hai bộ ảnh mang tên "Halloween Ep1: The Wife" và "Ep2: Soft Wifey Vibe". Phương Ly một lần nữa khiến dân mạng đổ rạp vì visual quá ngọt ngào, gợi cảm, netizen nhận xét nữ ca sĩ cosplay kiểu gì "sợ" quá mà là sợ trúng tiếng yêu mất rồi!

Hình tượng cô vợ nhỏ mà Phương Ly chọn cosplay năm nay.

Ở Ep1, Phương Ly diện bodysuit cúp ngực màu lavender nhạt, ôm trọn những đường cong mềm mại. Thiết kế có phần eo bó sát, nhấn mạnh vào dáng người đồng hồ cát. Phần dưới của trang phục được điểm xuyết bằng chi tiết hoa 3D tím lilac, tạo hiệu ứng bay bổng. Phương Ly lựa chọn kiểu tóc xoăn sóng dài, mái lưa thưa kết hợp lớp son đỏ trầm khiến tổng thể vừa có nét retro, lại hiện đại, gợi liên tưởng đến nhân vật người vợ trong phim ảnh những thập niên trước: quyến rũ, nồng nàn nhưng vẫn phảng phất sự bí ẩn.

Điều khiến netizen không thể rời mắt chính là làn da nâu mật ong của Phương Ly. Dưới ánh đèn vàng, làn da cô càng giúp nổi bật từng đường cong và khung xương vai đầy nữ tính.

Không "làm trò", Phương Ly lại khiến dân tình "sợ" kiểu khác.

Không thể rời mắt trước làn da nâu mật ong của Phương Ly.

Sang Ep2, Phương Ly chuyển sang hình ảnh gần gũi, mềm mại, đậm đà chất liệu bạn gái mà chính chủ tự nhận là "Soft Wifey Vibe". Nữ ca sĩ diện set đồ hai mảnh kẻ sọc mỏng nhẹ như đồ mặc nhà. Chiếc crop top dáng vuông kết hợp quần ngắn cạp thấp giúp khoe trọn vòng eo phẳng lì và hình xăm quyến rũ nơi cánh tay. Mái tóc xoăn buông tự nhiên cùng lớp makeup nude tạo cảm giác vừa thức giấc, chân thật vừa quyến rũ một cách khó cưỡng.

Làm điểm nhấn cho vòng eo ấn tượng của người đẹp là những chiếc khuyên rốn cá tính.

Không cần phải cosplay, Phương Ly ngày thường cũng là "vợ quốc dân" rồi!

Màn tái xuất này một lần nữa cho thấy Phương Ly luôn rất biết cách biến mình thành cái tên không thể bỏ quên mỗi mùa Halloween. Năm ngoái, bằng sự hài hước nữ ca sĩ gây chú ý với màn hóa thân thành Tôn Ngộ Không cầm vợt pickleball. Ẩn sau chiếc mặt nạ "lông lá" là visual "vợ quốc dân" ngọt ngào cùng làn da trắng hồng trước khi quay xe 180 độ với da nâu sexy.

Phương Ly là nhân vật ra quân rất sớm mỗi mùa Halloween.



