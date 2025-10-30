Kết hợp 4 kiểu áo khoác này với quần jeans, chị em sẽ chạm đỉnh cao sành điệu

Không phải ngẫu nhiên mà quần jeans được xem là món đồ kinh điển trong thế giới thời trang. Dù xu hướng có thay đổi theo từng mùa, chiếc quần jeans vẫn giữ vững vị thế nhờ sự đa năng, dễ phối và phù hợp với mọi phong cách. Chỉ cần khéo léo chọn kiểu áo khoác phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc quần jeans quen thuộc thành item thời thượng, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác "chân ái" khi kết hợp cùng quần jeans – những gợi ý giúp bạn nâng tầm phong cách, từ công sở thanh lịch đến dạo phố năng động.

Áo blazer

Áo blazer vốn là biểu tượng của phong cách thanh lịch, thường gắn liền với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ trang trọng. Tuy nhiên, khi kết hợp với quần jeans, chiếc blazer lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác: vừa chỉn chu, vừa trẻ trung và phóng khoáng.

Sự tương phản giữa chất liệu đứng dáng của blazer và nét bụi bặm của jeans tạo nên hiệu ứng cân bằng thú vị, giúp người mặc trông vừa chuyên nghiệp vừa thời trang. Bạn có thể chọn blazer dáng oversized phối cùng quần jeans ống suông để tạo cảm giác hiện đại, năng động. Với những ai yêu phong cách tối giản, blazer màu trung tính như be, nâu, đen hoặc xám chính là lựa chọn an toàn nhưng vẫn cuốn hút.

Hãy kết hợp blazer cùng áo thun trắng, quần jeans xanh cổ điển và sneaker trắng để tạo nên outfit "đa năng" có thể đồng hành cùng bạn từ buổi họp sáng đến buổi hẹn cà phê chiều. Nếu muốn thêm phần nữ tính, hãy thay sneaker bằng giày cao gót mũi nhọn hoặc loafer da.

Áo khoác da

Nếu blazer đại diện cho sự thanh lịch, thì áo khoác da lại là biểu tượng của phong cách mạnh mẽ và tự do. Một chiếc áo khoác da, dù là dáng biker cổ điển hay kiểu bomber hiện đại, khi kết hợp với quần jeans đều mang đến tổng thể vừa cá tính, vừa sang chảnh.

Áo khoác da có khả năng nâng cấp ngay cả set đồ đơn giản nhất. Chỉ cần một chiếc áo thun trơn, quần jeans ống đứng và khoác thêm chiếc áo da, bạn đã có ngay outfit đậm chất thời thượng. Đây là công thức phối đồ được rất nhiều fashionista yêu thích, đặc biệt trong những ngày thu se lạnh.

Áo khoác dạ

Mỗi khi gió rét ùa về, áo khoác dạ lại trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu. Khi kết hợp cùng quần jeans, chiếc áo dạ giúp tổng thể trở nên ấm áp mà vẫn thời thượng. Không còn là những set đồ nặng nề hay già dặn, cách phối hiện đại hướng đến sự trẻ trung, nhẹ nhàng hơn.

Ngoài những chiếc áo dạ dáng dài kinh điển, bạn có thể thử áo dạ dáng ngắn màu pastel như hồng phấn, xanh mint hoặc kem nhạt – lựa chọn giúp gương mặt thêm tươi sáng và tổng thể trang phục trở nên ngọt ngào, nữ tính hơn.

Áo dạ dáng dài kết hợp với quần jeans ống đứng và boots cổ ngắn tạo nên diện mạo thanh lịch, chuẩn mốt. Trong khi đó, áo dạ ngắn phối với jeans ống rộng và giày thể thao sẽ phù hợp hơn cho những buổi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần.

Áo trench coat

Không thể không nhắc đến trench coat – chiếc áo khoác mang đậm tinh thần phóng khoáng, thanh lịch và tao nhã. Dù là phong cách Parisian chic hay minimal hiện đại, trench coat luôn là biểu tượng của sự tinh tế. Khi kết hợp với quần jeans, item này giúp người mặc toát lên vẻ tự tin và thời thượng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Trench coat dáng dài màu beige hoặc camel là lựa chọn lý tưởng cho mùa thu – đông. Chỉ cần khoác nhẹ bên ngoài áo thun trắng và quần jeans xanh nhạt, bạn đã có một set đồ cực kỳ cuốn hút.

Thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ để tôn dáng và tạo điểm nhấn cho vòng eo. Hoàn thiện outfit bằng đôi giày cao gót hoặc boots da mũi nhọn, tổng thể sẽ trở nên thanh lịch, phù hợp cho cả những buổi gặp gỡ sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm