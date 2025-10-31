Đây mới là nhan sắc không giả dối của Lưu Diệc Phi

Nếu như mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, câu chuyện “cam thường - ảnh chỉnh” của Lưu Diệc Phi luôn trở thành đề tài nóng thì mới đây, “thần tiên tỷ tỷ” lại gây xôn xao theo một cách khác. Cụ thể, 1 bức hình được người qua đường chụp lại khi đi cùng chuyến bay với minh tinh đình đám thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, dù xuất hiện với outfit đơn giản, gần như để mặt mộc, nhưng thần thái cùng nhan sắc tự nhiên của Lưu Diệc Phi vẫn dễ dàng ghi điểm. Không những thế, chủ bức hình còn chia sẻ ngoài đời, ngôi sao còn đẹp hơn trên hình nhiều lần.

Lưu Diệc Phi bị netizen chê "sống ảo" khi ảnh tham dự sự kiện khác biệt so với ảnh photoshop phòng làm việc đăng tải.

Dẫu vậy, cô đã lấy lại đẳng cấp visual qua bức hình chụp trộm mới đây được lan truyền trên mạng.

Một lần nữa, Lưu Diệc Phi chứng minh danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” không phải chỉ dành cho những tấm ảnh qua chỉnh sửa. Trong khung hình do người qua đường chụp lại, mỹ nhân diện outfit ấm áp với jacket da đen, khăn quàng cổ, mũ và túi lông Louis Vuitton. Dù chỉ mặc đồ casual, phối theo tông đen tối giản, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ visual sáng cùng khí chất nhẹ nhàng.

Dù góc máy từ dưới lên khá hiểm, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến dân tình trầm trồ vì làn da mịn màng, hầu như không chút khuyết điểm cùng đường nét gương mặt thanh thoát. Lớp makeup tối giản, dường như chỉ đánh son môi càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc qua cam thường của Lưu Diệc Phi. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, gần như để mặt mộc như vậy lại trẻ hơn so với khi đi dự sự kiện.