Khi nhắc tới những loại nước gây ung thư, rất nhiều người nghĩ ngay đến nước để qua đêm hay nước đun sôi nhiều lần. Tuy nhiên, PGS Fan Zhihong thuộc Khoa Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đó là sai lầm.

Hiểu lầm này đến từ việc suy diễn hoặc/và tiếp nhận những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng rằng các loại nước này sẽ sinh ra nitrit. Là một chất có thể gây ung thư.

Ảnh minh họa

Trong khi PGS Fan cho biết, chất gây ung thư nitrit chỉ có thể được tạo ra trên cơ sở nitrat. Mà nước khoáng hoặc nước tinh khiết mà chúng ta thường uống chỉ chứa khoáng chất và nguyên tố vi lượng hoặc không chứa gì cả. Vì không có nitrat nên nước để qua đêm sẽ không gây ung thư như nhiều người lo lắng.

Bên cạnh đó, sau nhiều lần thử nghiệm, các chuyên gia phát hiện, mặc dù nước đun sôi liên tục 20 lần vẫn chứa nitrit nhưng hàm lượng rất thấp, chỉ ở mức 0,038 mg/L. Đây không phải là nitrit được tạo ra do đun sôi nhiều lần mà vốn đã có trong nước từ trước. Có thể kiểm soát bằng khâu chọn nước để đun.

Như vậy, bản thân nước đun sôi để qua đêm và nước đun sôi nhiều lần không phải loại nước gây ung thư.

"Vạch trần" 2 loại nước uống nhiều gây ung thư

Sự thật là có 2 loại nước dễ trở thành "thủ phạm" gây ung thư thì lại ít ai để ý. Đó là:

1. Nước quá nóng, nhất là trên 65 độ C

Không ít người có thói quen uống nước nóng (gồm cả trà, canh...) vì cho rằng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi thường xuyên dùng bình thủy giữ nhiệt để uống nước sôi cả ngày. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng uống nước nóng trên 65 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và dạ dày.

Do khi uống nước quá nóng, niêm mạc thực quản và dạ dày sẽ bị kích thích mạnh, gây bỏng và tổn thương liên tục. Tình trạng này nếu kéo dài có thể làm thay đổi cấu trúc tế bào, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Niêm mạc thực quản và dạ dày cũng chỉ có thể chịu được nhiệt 40 - 50 độ C.

Ảnh minh họa

2. Nước máy chưa đun sôi

Theo PGS Fan Zhihong, nước máy được khử trùng bằng clo và có thể chứa một số hợp chất hóa học như chloroform và hydro halide - những chất có khả năng gây ung thư. Các hợp chất này hình thành khi clo phản ứng với các chất hữu cơ tự nhiên trong nước.

Nếu uống nước máy trực tiếp, chưa lọc và đun sôi trong thời gian dài, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang, đại tràng và thận. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng phơi nhiễm lâu dài với chloroform có thể làm hỏng DNA, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Uống nước thế nào mới tốt?

PGS Fan Zhihong cũng đưa ra một số lưu ý khi uống nước để an toàn và tốt hơn cho sức khỏe như:

- Lượng nước: Uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, điều chỉnh theo cân nặng và mức độ hoạt động.

- Nhiệt độ: Uống nước ấm từ 20-40 độ C là tốt nhất, tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh.

- Thời điểm: Nên uống nước chủ động rải rác trong cả ngày dài. Trong đó, uống 1 ly nước khi thức dậy và trước mỗi bữa ăn tốt cho tim mạch, tiêu hóa.

Ảnh minh họa

- Tốc độ uống: Uống chậm, từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

- Nguồn nước: Chọn nước tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội/ấm nhẹ, tránh nước máy chưa đun sôi hay nước tự nhiên chưa lọc, nước ô nhiễm.

- Tránh uống quá nhiều: Không nên uống quá nhiều nước cùng lúc để tránh rối loạn điện giải. Cũng không nên uống tổng lượng nước quá nhiều như 4, 5 lít mỗi ngày (trừ trường hợp đặc biệt) vì gây ngộ độc nước nguy hiểm.

- Không uống trước khi ngủ: Tránh uống nước ngay trước khi đi ngủ để không làm gián đoạn giấc ngủ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Cancer123