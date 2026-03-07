Không ngờ Park Min Young cũng có ngày này

Tối 6/3, tờ Xportsnews cho hay Park Min Young vừa cùng 2 tài tử Wi Ha Joon và Kim Jung Hyun xuất hiện trên kênh YouTube của nhạc sĩ Zo Zazz để quảng bá cho bộ phim mới lên sóng mang tên Siren’s Kiss. Tại đây, nữ minh tinh họ Park đã chia sẻ về những câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình ghi hình cho tác phẩm mới. Đáng chú ý, cô gây xôn xao khi lần đầu hé lộ về quá trình thực hiện nụ hôn màn ảnh với bạn diễn Wi Ha Joon.

Trước khi bắt tay vào buổi ghi hình cho phân cảnh mùi mẫn, Park Min Young và Wi Ha Joon đã tìm hiểu sơ qua về kinh nghiệm đóng cảnh hôn của đối phương. Từ đây, nữ diễn viên họ Park phát hiện đối phương không có nhiều kinh nghiệm đóng cảnh “khóa môi”. Hóa ra Wi Ha Joon tuy có thâm niên diễn xuất tận 14 năm nhưng chỉ mới quay 1-2 lần cảnh hôn trong quá khứ.

Khi biết chuyện đàn em có quá ít kinh nghiệm diễn cảnh khóa môi, Park Min Young đã tranh thủ trêu chọc: “Cậu đúng là quá non nớt khi nói tới chuyện hôn hít”. Đồng thời, nữ diễn viên còn khoe về “chiến tích” thực hiện cả tá cảnh quay khóa môi với các bạn diễn nam trong suốt sự nghiệp.

Park Min Young ban đầu còn tưởng Wi Ha Joon sẽ lóng ngóng như “gà mắc tóc” khi quay cảnh tình cảm mùi mẫn cùng cô. Ảnh: Naver

Nhưng hóa ra Park Min Young đã đánh giá thấp Wi Ha Joon. Đến lúc bắt tay vào thực hiện cảnh khóa môi cùng đàn em, nữ diễn viên 8X mới tá hỏa nhận ra rằng đối phương có khả năng hôn hít vượt xa tưởng tượng của cô. Khi ấy, Park Min Young sốc nặng ngay tại chỗ vì không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp cô có cảm giác này khi thực hiện 1 cảnh quay tình cảm với các bạn diễn nam.

Nữ diễn viên nhớ lại giây phút ghi hình cảnh khóa môi nồng nàn với Wi Ha Joon: “Ngay khi ekip hô ‘diễn’, cậu ấy gần như đã ‘ăn tươi nuốt sống’ môi tôi. Cảnh quay đòi hỏi tôi phải tỏ ra ngạc nhiên, và thật trùng hợp là cách cậu ấy hôn lúc đó đã khiến tôi thực sự bị sốc nặng. Tôi còn tự hỏi ‘Làm sao 1 người nào đó từng chỉ quay 1-2 lần cảnh hôn trong đời lại có thể hôn được như vậy?’. Thực sự với cấp độ đó, cách cậu ấy hôn gần như là đã tạo ra hẳn lực hút chân không luôn rồi ấy chứ”.

Khi người dẫn chương trình đùa rằng liệu có phải Wi Ha Joon đã học lỏm cách hôn trên YouTube trước đó hay không, Park Min Young đã hé lộ thêm thông tin đầy bất ngờ: “Wi Ha Joon có đôi môi dày và khuôn miệng khá lớn. Nếu xem được cảnh đó thì các bạn sẽ hiểu. Có khoảnh khắc tôi cảm giác cứ như môi của mình bị kéo hoàn toàn sang bên má luôn rồi ý”.

Park Min Young sốc nặng trước khả năng hôn mạnh bạo của bạn diễn Wi Ha Joon. Ảnh: X

Cũng trong buổi trò chuyện mới đây, Wi Ha Joon thừa nhận trước đó anh không phải kiểu người đọc kịch bản kỹ lưỡng từ đầu chí cuối. Thế nhưng kịch bản của Siren’s Kiss lại thu hút sự chú ý của anh 1 cách đặc biệt. Trước ống kính, Park Min Young cũng dành lời khen ngợi “có cánh” cho đàn em họ Wi khi nhận xét anh rất hợp vai và xử lý các cảnh hành động vô cùng mượt mà, ấn tượng.

Những chia sẻ của Park Min Young và Wi Ha Joon đã khiến công chúng hóng chờ được xem tận mắt cảnh khóa môi cháy bỏng của cặp đôi màn ảnh. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom