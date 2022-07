Không muốn da xấu, xương yếu, già nhanh thì chị em phụ nữ hãy thường xuyên ăn 9 loại thực phẩm siêu giàu collagen này

Collagen là 1 loại protein được tìm thấy trong cơ thể người, tên gọi này được đặt theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “keo”. Chúng được phát hiện nhiều nhất là nằm ở xương, da, gân, giác mạc... trong đó lượng collagen nhiều nhất chiếm đến 70% cấu trúc của da. Các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra tác dụng của collagen đối với cơ thể là rất to lớn, đặc biệt là với phụ nữ.

Collagen có tác dụng liên kết các mô tế bào, giúp cơ thể sẽ săn chắc, làn da được căng mịn, có tính đàn hồi và khỏe mạnh hơn. Tăng cường collagen sẽ giúp cơ thể trở nên trẻ trung, làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, collagen cũng giúp giảm đau do viêm khớp, ngăn ngừa loãng xương sớm, các bệnh lý về xương và bệnh lý tim mạch. Giúp tóc và móng chắc khỏe, tăng cường khối lượng cơ bắp, giảm mỡ thừa và cải thiện thị lực.

Có rất nhiều loại thực phẩm giàu collagen tự nhiên mà chị em có thể bổ sung sau đây:

1. Bì lợn

Nhắc đến thực phẩm nhiều collagen thì không thể thiếu bì lợn. Bì lợn thuộc nhóm protein chứa nhiều thành phần cốt giao (gelatin và collagen) và cũng rất bổ dưỡng.

Nước hầm xương lợn cũng rất giàu collagen, canxi, magie, photpho, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Vì vậy bạn nên chọn các phần nhiều bì trên lợn như chân giò đem hầm xương để đạt hiệu quả bổ sung collagen tối đa.

2. Rau củ quả màu đỏ

Rau củ quả màu đỏ, chẳng hạn như cà chua, ớt chuông hay củ dền, rau dền giàu chất chống oxy hóa lycopene, bảo vệ da khỏi cháy nắng và ngăn ngừa sự phá hủy collagen.

Đặc biệt là cà chua còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác, trong đó có vitamin C, bảo vệ da ở cấp độ tế bào. Vì vậy rau củ quả màu đỏ thực sự là vũ khí chống nếp nhăn hữu hiệu.

3. Trứng

Mặc dù trứng không chứa các mô liên kết như nhiều sản phẩm động vật khác. Nhưng trong trứng, đặc biệt là lòng trắng lại chứa một lượng lớn glycine và proline. Đó một trong những axit amin cần thiết để sản xuất collagen.

Bên cạnh đó, chúng chứa nhiều vitamin D và chất béo lành mạnh giúp duy trì sức khỏe của da, xương và cơ.

4. Thịt gà

Có cơ sở khoa học đằng sau việc nhiều chất bổ sung collagen có nguồn gốc từ thịt gà. Bời vì trong thịt gà có tất cả các amino axit cần thiết để tạo ra collagen. Một số nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, Viện Y tế năm 2012 cho thấy phần cổ và sụn gà là vị trí chứa rất nhiều collagen và nó có thể dùng để hỗ trợ điều trị viêm khớp.

5. Cá biển sâu

Các loại cá biển sâu như cá mòi, cá ngừ, cá hồi, cá trích… rất giàu Omega-3. Đây là vi chất quan trọng cho cơ thể người, có tác dụng ngăn ngừa tình trạng mất nước giữa các lớp da, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen. Từ đó ăn nhiều thực phẩm giàu omega-3 giúp da đẹp, tóc bóng mượt, xương chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ lão hóa và chống trầm cảm.

6. Rau lá xanh đậm

Chúng ta đều biết rau xanh là nhân tố quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Nhất là đối với làm đẹp và trì hoãn lão hóa.

Các loại rau xanh có màu sắc từ chất diệp lục, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ chất diệp lục làm tăng tiền chất của collagen trong da.

7. Các loại đậu

Các loại đậu, ngũ cốc là nguồn dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Bạn có thể thường xuyên ăn các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, uống sữa đậu nành… vì chúng chứa hàm lượng lớn các amino acid cần thiết cho việc tổng hợp collagen trong cơ thể.

Đặc biệt, trong đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành như sữa, đậu hũ… cũng rất dồi dào genistein. Genistein là chất có khả năng kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời. Đậu nành còn rất tốt cho vóc dáng cho chị em phụ nữ nữa đấy, ăn nhiều đậu nành sẽ giúp vòng 1 nở nang, gợi cảm hơn.

8. Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi… rất giàu Vitamin C. Trong khi đó, Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C là rất quan trọng trong quá trình lưu giữ nét thanh xuân, làm đẹp của chị em phụ nữ.

9. Nấm trắng

Đối với phụ nữ, nấm trắng có tính ấm và giàu collagen thực vật, là thực phẩm thích hợp nhất để bồi bổ cơ thể. Ăn nấm trắng đều đặn không chỉ bổ sung collagen cho toàn bộ cơ thể mà còn dưỡng ẩm cho da, có tác dụng loại bỏ các vết nám, tàn nhang trên da mặt.

Ngoài ra, nấm cũng rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính. Đặc biệt là nấm trắng giàu vitamin nhóm B như riboflavin, niacin và axit pantothenic giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Eat This, Toutiao, Aboluowang

https://kenh14.vn/khong-muon-da-xau-xuong-yeu-gia-nhanh-thi-chi-em-phu-nu-hay-thuong-xuyen-an-9-loai-thuc-pham-sieu-giau-collagen-nay-20220719130602112.chn