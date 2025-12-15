Khối u thận lộ diện sau lần khám sức khoẻ định kỳ

Đi khám sức khỏe tổng quát theo lịch định kỳ, người phụ nữ đến phòng khám với tâm thế khá yên tâm. Bản thân chị và gia đình không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý, sức khỏe ổn định suốt nhiều năm.

Dựa trên tình trạng chung, bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm và thăm dò thường quy như siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú. Tuy nhiên, trong quá trình siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện hình ảnh bất thường ở thận trái, nghi ngờ u cơ mỡ mạch thận (angiomyolipoma - AML).

U cơ mỡ mạch thận là loại u thận lành tính thường gặp nhất nhưng lại tiến triển âm thầm. Phần lớn người bệnh không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc kiểm tra vì lý do khác. Nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

ThS.BSCKI Phạm Đặng Hoài Nam, Phòng khám Đa khoa Medlatec cho biết u cơ mỡ mạch thận là khối u lành tính, cấu tạo từ mô mỡ, cơ trơn và mạch máu. Dù không phải ung thư, khối u vẫn có thể tăng kích thước nhanh, gây chèn ép nhu mô thận, làm suy giảm chức năng thận hoặc khiến các mạch máu giãn lớn, dễ vỡ và dẫn đến xuất huyết nặng.

“ Đáng lo ngại nhất là nguy cơ vỡ mạch máu trong khối u, đây là biến chứng cấp cứu, có thể đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được xử trí kịp thời ”, bác sĩ Nam nói.

Người bệnh u cơ mỡ mạch thận có thể xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng hoặc đau bụng vùng thận, tiểu máu. (Ảnh tạo bởi AI)

Theo các nghiên cứu, u cơ mỡ mạch thận có thể liên quan đến bệnh di truyền xơ cứng củ, thường xuất hiện nhiều khối ở cả hai thận. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gặp ở phụ nữ mắc một số bệnh phổi hiếm gặp. Các khối u nhỏ thường không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng có thể tăng kích thước trung bình tới 4 cm mỗi năm. Khi u lớn hơn 5 cm hoặc có phình động mạch trong khối u, nguy cơ xuất huyết tăng cao, với tỷ lệ xuất huyết tích lũy khoảng 10% ở nam và 20% ở nữ.

Theo chuyên gia y tế, siêu âm là phương pháp sàng lọc đầu tay, dễ thực hiện, chi phí thấp và nhạy với thành phần mỡ của khối u.

Tuy nhiên, với những trường hợp cần đánh giá chi tiết hơn, bác sĩ có thể chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) để xác định rõ cấu trúc, kích thước và thành phần khối u, dù người bệnh phải tiếp xúc với tia X và thuốc cản quang. Cộng hưởng từ (MRI) là lựa chọn an toàn hơn về mặt bức xạ, cho phép nhận diện mô mỡ rõ ràng, song thời gian chụp dài và đôi khi cần an thần ở một số đối tượng đặc biệt.

Trường hợp của bệnh nhân trên cho thấy chỉ với một khảo sát đơn giản như siêu âm ổ bụng, nhiều bệnh lý tiềm ẩn có thể được phát hiện sớm, ngay cả khi người bệnh hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng.

Theo bác sĩ Nam, khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng hoặc đau bụng vùng thận, tiểu máu, sờ thấy khối bất thường ở hạ sườn, tăng huyết áp hoặc cảm giác đầy tức do chèn ép các cơ quan lân cận. Khi có bất kỳ triệu chứng nào kể trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn hướng điều trị phù hợp.

“ Phát hiện sớm giúp bác sĩ theo dõi sát, can thiệp đúng thời điểm, từ đó hạn chế biến chứng nguy hiểm và bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh ”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ một đến hai lần mỗi năm. Đây không chỉ là cách kiểm soát các bệnh mạn tính mà còn giúp phát hiện sớm những bệnh lý âm thầm, tránh để bệnh tiến triển nặng mới đi khám.