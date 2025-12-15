Cứu sản phụ tiền sản giật nặng, bảo toàn song thai IVF

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ mang song thai thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm dọa sinh non - một cấp cứu sản khoa nguy cơ rất cao.

Sản phụ N., 33 tuổi, trú tại xã Hải Hòa (Quảng Ninh), nhập viện khi thai được 34 tuần 6 ngày với các triệu chứng đau đầu nhiều, mệt mỏi, phù toàn thân, bụng căng tức và huyết áp tăng cao. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị tiền sản giật nặng trên nền song thai.

Ngay sau nhập viện, sản phụ được điều trị tích cực bằng thuốc hạ huyết áp, phòng co giật và theo dõi sát diễn biến của mẹ cũng như tình trạng thai nhi. Trước nguy cơ xảy ra biến chứng nặng cho cả mẹ và con, các chuyên khoa đã hội chẩn khẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Ca mổ do BSCKI. Phạm Ngọc Thanh - Phó Trưởng khoa Phụ sản trực tiếp thực hiện, với sự phối hợp chặt chẽ của Khoa Gây mê hồi sức và Đơn nguyên Sơ sinh. Hai bé trai chào đời an toàn, được theo dõi chuyên sâu sau sinh; sản phụ ổn định sau phẫu thuật. Đến nay, sức khỏe của cả mẹ và hai bé đều tiến triển tốt.

Tiền sản giật là bệnh lý toàn thân nguy hiểm, có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như sản giật, sinh non, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ, đặc biệt là những trường hợp mang đa thai hoặc mang thai bằng IVF, cần khám thai định kỳ và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như phù nhiều, đau đầu dữ dội, nhìn mờ, tăng huyết áp để được theo dõi và can thiệp kịp thời.