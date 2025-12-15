Phòng bệnh STIs ở nhóm quan hệ đồng tính nam

Sức khỏe tình dục của nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM) đã và đang là một chủ đề cần được thảo luận thẳng thắn và khoa học hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, đi cùng với sự cởi mở của xã hội là một thực tế vẫn khiến nhiều người lo ngại: Tỷ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV, giang mai, lậu và viêm gan B, đang có dấu hiệu gia tăng trở lại trong cộng đồng MSM trẻ.

Không ít người trẻ vẫn nghĩ rằng bệnh tình dục chỉ xảy ra "ở đâu đó", hoặc có thể tự nhận biết qua triệu chứng. Thế nhưng trên thực tế, phần lớn ca bệnh lại diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. Theo WHO, người quan hệ đồng giới nam có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn gấp nhiều lần so với người dị tính - không phải vì xu hướng tình dục, mà vì thiếu thông tin phòng bệnh, ngại đi xét nghiệm và chưa tiếp cận đủ các biện pháp dự phòng hiện đại như PrEP hay tiêm phòng HPV.

Trong Cầu Vồng Talk số 9, BSNT TRẦN TIẾN TÙNG - Chuyên khoa Truyền nhiễm, Hệ thống Y tế MEDLATEC sẽ cung cấp thông tin chính xác về nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở cộng đồng đồng tính nam, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế tại Việt Nam; phá bỏ những hiểu lầm về sự an toàn trong quan hệ đồng tính nam, khuyến khích hành động phòng ngừa kịp thời và xét nghiệm định kỳ. Đồng thời cung cấp các kiến thức về vệ sinh cá nhân, biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản cho nam giới trong cộng đồng đồng tính.