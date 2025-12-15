Những thói quen "vàng" giúp giảm mỡ nội tạng và kiểm soát cân nặng

(Ảnh: Getty)

Mỡ nội tạng – lớp mỡ tích tụ sâu trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, dạ dày, ruột và tuyến tụy – đang được giới chuyên gia y tế cảnh báo là "mối nguy thầm lặng" đối với sức khỏe.

Theo các nghiên cứu đăng tải trên những tạp chí y khoa quốc tế, giảm cân đơn thuần không đồng nghĩa với giảm mỡ nội tạng. Để kiểm soát loại mỡ này một cách hiệu quả và bền vững, cần có sự kết hợp đồng bộ giữa dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.

Ảnh: Harvard

Dưới đây là 5 thói quen được các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì lâu dài:

Thứ nhất, ngủ đủ và đúng giờ – nền tảng của quá trình đốt mỡ.

Giấc ngủ đóng vai trò then chốt trong điều hòa hormone kiểm soát cảm giác đói – no. Thiếu ngủ làm gia tăng hormone cortisol, thúc đẩy tích tụ mỡ vùng bụng và kích thích cảm giác thèm đồ ngọt, tinh bột. Ngủ đủ 7–9 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ – thức cố định giúp cơ thể phục hồi, cải thiện trao đổi chất và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Thứ hai, tăng cường chất xơ – giảm mỡ từ bên trong.

Chế độ ăn giàu chất xơ được chứng minh có tác dụng ổn định đường huyết, tăng cảm giác no và hạn chế hấp thu chất béo. Rau xanh, trái cây ít đường, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu là nguồn chất xơ dồi dào. Ngược lại, việc tiêu thụ nhiều tinh bột tinh chế và đồ ngọt làm tăng nhanh insulin – yếu tố trực tiếp thúc đẩy tích mỡ nội tạng.

Thứ ba, uống đủ nước, hạn chế rượu bia.

Nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp giảm cảm giác đói "giả". Trong khi đó, rượu bia chứa nhiều calo rỗng, làm gia tăng tích mỡ nội tạng, đặc biệt ở nam giới. Việc giảm rượu bia không chỉ giúp vòng eo thon gọn mà còn bảo vệ gan và hệ tim mạch.

Thứ tư, duy trì vận động đều đặn.

Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế quốc tế, chỉ cần 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội đã giúp giảm đáng kể mỡ nội tạng. Để tăng hiệu quả, có thể kết hợp các bài tập HIIT hoặc tập sức mạnh nhằm gia tăng khối cơ và tiêu hao năng lượng lâu dài.

Thứ năm, xây dựng thói quen bền vững – chìa khóa giữ cân nặng ổn định.

Giảm mỡ nội tạng là một quá trình dài hạn, không phải cuộc "chạy đua" giảm cân cấp tốc. Các chuyên gia khuyến nghị theo dõi vòng eo thay vì chỉ nhìn vào con số trên cân, bởi đây là chỉ dấu phản ánh chính xác mức độ mỡ nội tạng.

Giảm mỡ nội tạng không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn bảo vệ gan, tim và hệ chuyển hóa. Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, khoa học và kiên trì mỗi ngày chính là con đường bền vững để duy trì một cơ thể khỏe mạnh theo thời gian.