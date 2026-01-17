Khánh Thi nhiều lần bị bắt gặp "nhìn lén" Phan Hiển và bạn nhảy, lặng lẽ rơi nước mắt vì chạnh lòng

Phan Hiển chia sẻ về Khánh Thi (Video: FBNV)

Mới đây, trong The Khang Show, kiện tướng dancesport Phan Hiển đã có những chia sẻ gây chú ý về bà xã Khánh Thi trong quãng thời gian đầu cô chấp nhận lùi về sau, để tìm bạn nhảy khác cho Phan Hiển. Ngày ấy, khi thấy Phan Hiển đứng chung sân khấu với bạn nhảy nữ khác, Khánh Thi có những cảm xúc khiến người ta vừa xót xa, vừa đồng cảm lại vừa nể phục sự hi sinh của nữ hoàng dancesport.



Theo Phan Hiển, đã có không ít lần anh bắt gặp Khánh Thi đứng sau cánh gà trong lúc anh biểu diễn cùng một bạn nữ khác trên sân khấu. Không một lời than thở, Khánh Thi chỉ lặng lẽ nhìn từ phía sau, đôi khi chạnh lòng đến mức rơi nước mắt.

"Em đã bắt gặp rất nhiều lần khi em đi diễn với 1 bạn nữ khác trên sân khấu, Thi đứng đằng sau, ngay tại sân khấu, Thi hơi chạnh lòng và rơi nước mắt ở trong cánh gà. Và trong những buổi tập luyện em cũng thấy Thi nhìn lén thôi, chứ không dám đối diện ở thời điểm đầu tiên. Phải 3-4 năm, Thi mới quen với việc em đứng chung sân khấu với người khác", Phan Hiển kể lại.

Khánh Thi lùi về sau để hỗ trợ Phan Hiển phát triển hơn trong sự nghiệp dancesport (Ảnh: FBNV)

Chỉ vài câu tâm sự ngắn ấy thôi nhưng chứa đựng cả một khoảng thời gian đủ dài để thấy sự hy sinh và nỗi lòng mà Khánh Thi phải trải qua khi lùi về sau, giúp Phan Hiển toả sáng.

Không chỉ là người bạn đời, với Phan Hiển, Khánh Thi còn là người đặt nền móng cho toàn bộ sự nghiệp của anh. Nam kiện tướng khẳng định thẳng thắn: "Thành công của em 99% đến từ Khánh Thi". Câu nói ấy không chỉ là lời tri ân, mà còn gói trọn cả một hành trình đồng hành đầy thầm lặng.

"Năm 2019, khi em với Thi vừa đạt 2 chiếc HCV ở Đại hội thể thao trong nhà, thì lúc đó Thi nói riêng với em, ngay tại giải đấu sau khi tất cả mọi người ra về hết. Thi có nói là em đã đạt được nguyện vọng của em rồi. Nhưng tuổi đời của anh, thời điểm đó còn trẻ quá, lúc đó em chỉ mới tầm 16-17 tuổi thôi, với tài năng của anh và năng khiếu của anh, em nghĩ anh sẽ đưa được Việt Nam đi xa hơn. Cho nên là em sẽ quyết định em dừng và lui lại để hỗ trợ anh. Và đến hôm nay, thành công của em 99% đến từ Khánh Thi", Phan Hiển xúc động nhắc lại cột mốc năm 2019, khi Khánh Thi quyết định lùi lại phía sau, dừng thi đấu để tập trung hỗ trợ, dìu dắt anh trên con đường sự nghiệp.

Từ những giọt nước mắt lặng lẽ sau cánh gà, đến quyết định hy sinh hào quang cá nhân vì tương lai của học trò - người bạn đời, Khánh Thi đã chọn đứng phía sau Phan Hiển trong suốt chặng đường dài. Và với Phan Hiển, đó chính là lý do anh luôn khẳng định: gần như toàn bộ thành công hôm nay của mình đều mang dấu ấn của Khánh Thi.

Khánh Thi từ bỏ vị trí bạn nhảy bên cạnh Phan Hiển để lùi về sau làm HLV, hỗ trợ anh phát triển sự nghiệp