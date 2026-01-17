U23 Việt Nam được thưởng tiền tỷ sau khi hiên ngang giành vé vào bán kết U23 châu Á

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đêm 16/1 đã diễn ra với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn suốt 120 phút. Lê Phát là người thắp lên hy vọng với bàn mở tỉ số ở phút 40, trước khi Đình Bắc tỏa sáng bằng pha đánh đầu ngược đẳng cấp trong hiệp 2. Dù đối thủ liên tục gỡ hòa, nhưng sự kiên cường và đấu pháp hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể đội bóng. Ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và chiến thuật xuất sắc của toàn đội, VFF đã quyết định thưởng 1,2 tỉ đồng. Như vậy, tính từ đầu giải đấu đến nay, tổng số tiền thưởng mà U23 Việt Nam nhận được từ VFF đã lên tới con số 3,1 tỉ đồng. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập thể và là nguồn động viên để các cầu thủ giữ vững sự tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước.

U23 Việt Nam được thưởng 1,2 tỉ đồng (Ảnh: AFC)

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử khi đây là lần thứ hai U23 Việt Nam tiến sâu đến vòng bán kết của một kỳ U23 châu Á. Lần gần nhất chúng ta làm được điều này là tại Thường Châu năm 2018, giải đấu mà đội tuyển đã vượt qua bán kết để tiến vào trận chung kết trong lịch sử.

Người hâm mộ đang kỳ vọng "thế hệ 2026" dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik có thể viết tiếp trang sử vàng, tái lập hoặc thậm chí vượt qua thành tích của các đàn anh năm xưa. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có khoảng 3 ngày để hồi phục thể lực trước khi bước vào trận bán kết vào ngày 20/1.