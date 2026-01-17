Đội trưởng U23 Việt Nam viral với màn trả lời phỏng vấn như "nuốt mic", netizen bái phục: Đá bóng hay, EQ 10 điểm!

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á rạng sáng 17/1, không chỉ màn trình diễn trên sân của U23 Việt Nam khiến người hâm mộ "đã mắt", mà phần trả lời phỏng vấn sau trận của đội trưởng Khuất Văn Khang cũng nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Xuất hiện trước truyền thông, Khuất Văn Khang không nói quá nhiều về bản thân hay khoảnh khắc cá nhân, mà nhấn mạnh tinh thần chung của toàn đội. Đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng: "Động lực duy nhất của toàn đội là vì màu cờ bên ngực trái. Đấy là động lực để toàn đội thi đấu cũng như là hướng tới những mục tiêu cao, chào mừng đại hội Đảng tại Việt Nam".

Câu trả lời mượt mà như "nuốt mic", gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, chín chắn và chuẩn mực trong từng câu chữ. Ngay lập tức, đoạn phỏng vấn này được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt lời khen từ netizen. Nhiều người cho rằng Khuất Văn Khang không chỉ là một đội trưởng tròn vai trên sân cỏ, mà còn cho thấy EQ rất cao khi đứng trước truyền thông - nói đúng trọng tâm, đúng bối cảnh và đầy tinh thần trách nhiệm.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam vừa trải qua 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở, phát ngôn của Khuất Văn Khang càng khiến người hâm mộ thêm tự hào. Không khoa trương, không "lên gân", anh chọn cách nói mộc mạc nhưng truyền tải rõ ràng thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tinh thần tập thể và mục tiêu chung của đội.

Khuất Văn Khang là đội trưởng U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Netizen để lại nhiều bình luận hài hước mà đầy thiện cảm: "Đội trưởng trả lời phỏng vấn mà nghe là thấy yên tâm liền", "Đá bóng hay đã đành, nói chuyện còn chuẩn chỉnh nữa", hay "Đúng kiểu vừa có chuyên môn, vừa có EQ cao đỉnh", "Đúng là học sinh giỏi văn", "Anh ấy ăn không để lại vụn"...

Chiến thắng trước U23 UAE giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại giải đấu, còn Khuất Văn Khang, với vai trò đội trưởng, đang ghi điểm không chỉ bằng những bước chạy trên sân mà còn bằng hình ảnh chững chạc, bản lĩnh ngoài đường pitch.