Chàng trai mang bánh chưng "đi bão" mừng U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, nổi khắp MXH vì hành động đáng yêu

Chàng trai mang bánh chưng "đi bão" mừng U23 Việt Nam vô địch (Video: MXH)

Trong đêm Hà Nội rợp đỏ cờ sao vàng mừng U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 châu Á, giữa dòng người "đi bão" cuồng nhiệt, hình ảnh một chàng trai tay cầm chiếc… bánh chưng bất ngờ trở thành điểm nhấn đặc biệt. Loạt hành động còn viral khiến cộng đồng mạng tan chảy vì quá đỗi dễ thương.

Sau tiếng còi mãn cuộc khép lại trận tứ kết U23 châu Á đầy nghẹt thở giữa U23 Việt Nam và U23 UAE rạng sáng 17/1, khắp các tuyến phố lớn nhỏ ở Hà Nội lại ngập tràn cảnh người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng phấp phới, tiếng hò reo vang dội trong đêm lạnh, tạo nên một bức tranh quen thuộc nhưng chưa bao giờ thôi khiến người ta xúc động.

Giữa biển người náo nhiệt ấy, một đoạn clip được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười thích thú. Nhân vật chính là một chàng trai trẻ, vừa "đi bão" vừa ôm theo chiếc bánh chưng trên tay. Ánh chàng vừa đi vừa bóc bánh chưng, khi được những người qua đường gọi, anh chàng sẵn sàng chia sẻ chiếc bánh với những người xa lạ đang cùng nhau "đi bão", cầm bánh chia cho những người xung quanh. Hình ảnh đáng yêu này khiến anh chàng trở nên nổi bần bật giữa đám đông.

Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là biểu cảm rất đời thường của chàng trai. Không tạo dáng, không diễn sâu, anh chỉ nở nụ cười hạnh phúc đứng giữa dòng xe cộ đông nghịt, tay cầm bánh chưng đưa cho mọi người xung quanh ăn cùng mình. Một số người còn hài hước bình luận: "Đi bão mà vẫn nhớ mang theo bánh chưng, đúng là chuẩn tinh thần 'có thực mới vực được đạo'", hay "Giữa lúc lạnh và đói thế này thì bánh chưng đúng là chân ái", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"...

Khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy duyên này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kèm theo hàng loạt lời khen cho sự giản dị, mộc mạc rất đúng chất người Việt. Giữa không khí bóng đá cuồng nhiệt, hình ảnh "1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no" bỗng trở thành điểm nhấn ấm áp, khiến niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam càng thêm trọn vẹn.

Không cần những điều quá to tát, đôi khi chỉ một chiếc bánh chưng giữa đêm "đi bão" cũng đủ để MXH nhớ mãi về một chiến thắng - không chỉ trên sân cỏ, mà còn trong lòng người hâm mộ.