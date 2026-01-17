Viết tiếp kỷ lục: Tỉ lệ thắng của HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam vẫn là 100%

Với chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, duy trì tỷ lệ thắng 100% sau 15 trận đấu tại các giải chính thức.

Theo thống kê mới nhất tính đến sáng ngày 17/01/2026, ông Kim đã dẫn dắt các đội tuyển (U22, U23) trải qua 15 trận đấu chính thức và đạt kết quả toàn thắng. Đây là một con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, vượt qua cả những giai đoạn hoàng kim nhất trước đây.

Chuỗi trận thắng kỷ lục đang được HLV Kim Sang-sik viết tiếp (Ảnh: AFC)

Chuỗi 15 trận "vàng" này không chỉ nằm ở con số, mà còn nằm ở sức nặng của những danh hiệu và những màn đối đầu trực diện. Ông Kim đã giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt tấm HCV SEA Games 33 sau khi đánh bại kình địch Thái Lan ngay tại trận chung kết. Tại chiến dịch VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự lỳ lợm khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và vừa khuất phục đối thủ mạnh U23 UAE tại tứ kết.

Trong chuỗi 15 trận này, các học trò của ông Kim đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 8 bàn. Hiệu suất tấn công đa dạng cùng hàng phòng ngự kỷ luật thép đã trở thành thương hiệu dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Với tấm vé vào chơi trận bán kết U23 châu Á 2026, người hâm mộ đang kỳ vọng "phép thuật" của HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam bay cao. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, việc lần thứ hai lọt vào trận chung kết châu lục sau kỳ tích Thường Châu không còn là giấc mơ xa vời.