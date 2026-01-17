Đình Bắc nói gì mà U23 Việt Nam đá như "lên đồng" giữa lúc bị U23 UAE gỡ hoà căng thẳng?

Dù hai lần bị gỡ hòa trong thế trận rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong trận tứ kết ngày 16/1, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội vẫn giữ được sự tỉnh táo để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết U23 châu Á.

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu về khoảnh khắc đội nhà liên tục bị đối thủ san bằng cách biệt, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội không hề nao núng. Thay vì rơi vào trạng thái hoang mang, các cầu thủ đã chủ động siết chặt đội hình và động viên nhau giữ vững ý chí.

"Lúc đội ghi bàn rồi lại bị gỡ hòa 2 lần liên tiếp, em chỉ bảo anh em cố gắng bình tĩnh lại. Đừng để đánh mất thế trận, phải cố gắng kiểm soát được tâm lý, kiểm soát bóng, tạo ra khoảng trống chơi bóng và gây sức ép lên đối phương", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc góp công với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo (Ảnh: AFC)

Chính sự điềm tĩnh này đã giúp U23 Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi bóng dài vội vàng. Ngược lại, những "chiến binh sao vàng" vẫn kiên trì triển khai các pha phối hợp nhỏ, khai thác tối đa những kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của UAE.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 3-2. Nói về bàn thắng quyết định ấn định tỉ số, Đình Bắc còn vẹn nguyên cảm xúc:

"Khi bàn thắng thứ 3 đến, nó hoàn toàn xứng đáng với bọn em và bọn em rất vui mừng. Lúc đó anh em chỉ nghĩ cố gắng bảo vệ thành quả và đừng để họ gỡ hòa nữa. Và chúng em đã làm được".

Chiến thắng 3-2 trước một đối thủ mạnh như UAE là minh chứng rõ nét cho thấy U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn rất vững vàng về tâm lý. Sự gắn kết và khả năng tự điều chỉnh nhịp độ trận đấu ngay trên sân.