U23 Việt Nam chơi đã hay, hành động với đối thủ còn đẹp! Không có điểm chê

U23 Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE trong trận tứ kết U23 châu Á 2026 kết thúc rạng sáng 17/1. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ U23 UAE đã đổ gục xuống sân. Đối với họ, đây không chỉ là một thất bại, mà là sự khép lại của một hành trình đầy kỳ vọng.

Hình ảnh cầu thủ UAE nằm lịm trên sân, gương mặt vùi sâu vào đôi bàn tay đầy vẻ bất lực cho thấy nỗi thất vọng tận cùng. Có người không kìm được nước mắt, đã kéo chiếc áo thi đấu che kín khuôn mặt để giấu đi sự yếu lòng trước ống kính truyền hình.

Về phía U23 Việt Nam dù giành chiến thắng để vào bán kết U23 châu Á, nhưng các cầu thủ đã tạo nên một hình ảnh đẹp làm ấm lòng người hâm mộ. Thay vì chỉ mải mê ăn mừng chiến tích các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chủ động tiến về phía những người đồng nghiệp đang nằm gục.

Họ đã cúi xuống, trao những cái nắm tay kéo đối thủ đứng dậy và những cái vỗ vai an ủi đầy chân thành. Những hành động này không chỉ đơn thuần là phép lịch sự, mà là sự đồng cảm giữa những cầu thủ. Ở đó, không còn ranh giới của thắng thua, chỉ còn lại sự tôn trọng dành cho nỗ lực của đối phương.

