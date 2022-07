j-hope solo đầu tiên trong BTS: Lép vế tại Hàn nhưng ra quốc tế lại có thành tích cực khủng

Ngày 15/7 vừa qua, thành viên j-hope của BTS chính thức phát hành MV chủ đề Arson. Đây là ca khúc nằm trong album debut solo của anh chàng mang tên Jack In The Box. Sự kiện này cũng chính là màn ra mắt solo "mở hàng" cho chuỗi hoạt động tách lẻ của 7 thành viên "chống đạn thiếu niên đoàn" trong tương lai.

Arson chính là ca khúc thể hiện được hết tinh thần của album Jack In The Box, nơi j-hope bày tỏ khát vọng, nỗi khổ sở và những nhiệt huyết căng tràn bên trong mỗi con người. Phong cách độc lạ, âm nhạc hip-hop và phần lời cô đọng ý nghĩa, Arson đã khiến người hâm mộ bùng nổ đến nỗi "dựng tóc gáy". Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng âm nhạc của j-hope mang đậm tính nghệ thuật nên không hợp thị hiếu số đông người nghe.

Album mới của j-hope mang đậm tính nghệ thuật nhưng lại khá kén người nghe

Dù fan chỉ đón nhận Jack In The Box với tâm thế cảm nhận nghệ thuật, không tập trung vào thành tích, thế nhưng album mới của j-hope vẫn "gặt hái" được loạt thành tích khủng ngoài mong đợi. Tuy ở Hàn anh chàng có thể "lép vế" sau những nghệ sĩ khác nhưng trên thị trường quốc tế, j-hope là nghệ sĩ solo hàng đầu mà khó ai có thể vượt qua được ở thời điểm hiện tại.

"Lép vế" mảng nhạc số tại Hàn Quốc

Về thứ hạng nhạc số tại thị trường quê nhà, ca khúc ra mắt với vị trí #5 tại Bugs, #71 tại MelOn Top 100 và #102 tại Genie. Hiện tại, Arson đã "bay màu" trong top 30 trên iChart - chuyên trang tổng hợp các BXH bởi ca khúc này đã gần như đã rời khỏi top 50 của tất cả các trang nghe nhạc nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Lí do một phần là vì ca khúc không hợp thị hiếu nghe nhạc của người Hàn, phần khác do fan tập trung stream đẩy top album trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế.

Album Jack In The Box có thứ hạng không mấy khả quan tại Hàn nhưng lại "làm mưa làm gió" các BXH quốc tế

Ra quốc tế trở thành "quái vật"

Tuy thứ hạng của Arson và Jack In The Box có phần hơi khiêm tốn tại thị trường Kpop, thế nhưng MV và album debut của j-hope lại "bỏ túi" được loạt thành tích khủng tầm cỡ quốc tế.

Trên YouTube, MV Arson nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau 21 giờ ra mắt, 10.4 triệu chính là số view "chốt sổ" của MV này sau ngày đầu. Tuy lượng view có phần hơi "khiêm tốn" so với các MV của BTS nhưng đối với một nghệ sĩ solo thì đây vẫn là một con số khủng. MV từng đạt #1 trên top thịnh hành YouTube hạng mục âm nhạc và lọt top trending tại 74 quốc gia, đạt #1 top thịnh hành YouTube toàn cầu và lọt top trending tại 68 quốc gia tại hạng mục chung.

MV Arson của j-hope đạt 10.4 triệu lượt xem và 2.4 triệu lượt thích sau ngày đầu phát hành

Trên Spotify - "thánh địa" của BTS, Jack In The Box debut với kỷ lục 17.918.280 lượt stream trên Global Spotify - thành tích khủng nhất từ trước đến nay với một album solo Kpop. Không lâu sau đó, Jack In The Box tiếp tục trở thành album của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt 50 triệu lượt nghe nhanh nhất trên nền tảng nhạc số toàn cầu này.



Ngoài ra, album mới cũng giúp j-hope trở thành nghệ sĩ châu Á có thứ hạng cao nhất (#3) trên BXH top 10 Global Artist Digital Ranking, lọt top 3 nghệ sĩ có lượng tiêu thụ cao nhất trên tất cả nền tảng nhạc số trên khắp thế giới và anh chàng cũng chính là nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này.



Vượt qua cả BTS, j-hope trở thành nghệ sĩ Kpop có lương tiêu thụ cao nhất trên tất cả các nền tảng nhạc số thế giới

Tại thị trường khó nhằn với các nghệ sĩ châu Á là Mỹ, ca khúc Arson và album Jack In The Box của j-hope vẫn xuất sắc đạt "all-kill" 5 BXH Digital Song và BXH Digital Album trên trang nhạc nổi tiếng tại Mỹ - Amazon Music.

Ca khúc Arson chễm chệ đạt 5 vị trí #1 trên Amazon Music

Nguồn, Ảnh: Twitter

https://kenh14.vn/j-hope-solo-dau-tien-trong-bts-lep-ve-tai-han-nhung-ra-quoc-te-lai-co-thanh-tich-cuc-khung-20220718185812091.chn