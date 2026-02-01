Hương Giang đẹp nuột, eo thắt bé xíu "chặt đẹp" loạt mỹ nhân: Rất thích dùng thứ này ăn thay cơm của người Việt, vừa đẹp vừa tốt sức khỏe

Mới đây tại We Choice Awards 2025, Hương Giang Idol xuất hiện trong chiếc đầm xanh ôm sát, thắt eo tinh tế, khoe trọn vai trần thon mịn và vòng eo siêu nhỏ, cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi. Mỗi bước đi của cô trên thảm đỏ đều toát ra khí chất tự tin, sang trọng và cuốn hút, khiến người hâm mộ phải "nín thở" vì quá thần thái. Không chỉ là nhan sắc, vóc dáng cân đối quyến rũ của Hương Giang chính là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất tại sự kiện này khiến phái đẹp tò mò muốn biết bí quyết giữ eo đẹp phát hờn của cô là gì.

Hoa hậu Hương Giang chọn gạo lứt

Trong khi cơm trắng là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình Việt thì Hương Giang lại ưu tiên cơm làm từ gạo lứt, một lựa chọn thông minh giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo sức khỏe toàn diện.

Gạo lứt là loại ngũ cốc nguyên hạt, chỉ loại bỏ lớp vỏ trấu cứng mà vẫn giữ nguyên lớp cám và mầm giàu dinh dưỡng, điều mà gạo trắng đã mất trong quá trình tinh chế.

Gạo lứt giúp eo đẹp vì:

Giàu chất xơ, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân: Gạo lứt chứa nhiều chất xơ hơn so với gạo trắng, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế việc nạp quá nhiều calo trong ngày, yếu tố nền tảng của giảm cân hiệu quả.

Chỉ số đường huyết thấp hơn giúp ổn định đường trong máu: Glycemic Index (GI) của gạo lứt thấp hơn gạo trắng, tức là đường trong máu được giải phóng chậm hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt, đặc biệt là sau bữa ăn.

Giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu: Gạo lứt là nguồn cung cấp magie, mangan, vitamin B và các chất chống oxy hóa. Những chất này không chỉ tốt cho hệ tim mạch mà còn hỗ trợ chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình đốt mỡ tự nhiên.

Lợi sức khỏe toàn diện:

Ngoài việc hỗ trợ giảm béo, cơm gạo lứt còn được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cải thiện tiêu hóa và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, điều cực kỳ có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Nhiều nghiên cứu đánh giá rằng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt gắn với việc giảm vòng eo, cân nặng và cân bằng BMI so với những người dùng gạo trắng thường xuyên.

Gợi ý cách ăn gạo lứt để eo nhỏ mà không phản tác dụng

Chuyển sang cơm gạo lứt đúng cách là cả một nghệ thuật, đặc biệt nếu bạn muốn duy trì dáng đẹp như Hương Giang mà vẫn đảm bảo khỏe mạnh:

1. Đừng ăn gạo lứt đơn độc

Chỉ ăn gạo lứt mà không có rau xanh, protein (thịt nạc, cá, trứng, đậu…) sẽ khiến bữa ăn thiếu cân đối. Hãy kết hợp để bữa ăn đa dạng, đầy đủ nhóm chất.

2. Không nên ăn quá nhiều

Dù tốt, gạo lứt vẫn giàu carbohydrate. Ăn quá nhiều có thể dư năng lượng. Liều lượng khuyến nghị khoảng 150–200g gạo lứt nấu chín mỗi bữa, tùy mục tiêu cá nhân.

3. Nấu đúng cách để tăng hấp thu và hạ GI

Ngâm và nấu kỹ gạo lứt giúp hạt mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, giảm tình trạng đầy bụng.

4. Đa dạng nguồn ngũ cốc

Bên cạnh gạo lứt, bạn có thể luân phiên sử dụng quinoa, yến mạch nguyên hạt, lúa mạch để cơ thể luôn hấp thụ đủ loại chất xơ và vitamin thiết yếu.

5. Lưu ý với arsenic (kim loại nặng)

Gạo lứt tự nhiên có thể chứa hàm lượng arsenic cao hơn so với gạo trắng, tuy thường không gây hại nếu ăn mức độ hợp lý. Vo kỹ và nấu nhiều nước, đổ nước vo 2 lần để giảm phần lớn arsenic nếu bạn quan tâm đến an toàn thực phẩm.

(Ảnh: FB)