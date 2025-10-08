Hot trend được Rosé và Jennie lăng xê rất “nguy hiểm”

Từ phòng ngủ ra đường phố, những món đồ chất liệu lụa hay satin đắp ren mềm mại đang dần xâm chiếm spotlight của làng mốt thế giới năm nay. Không còn gói gọn trong khái niệm "loungewear" để mặc ở nhà, loạt thiết kế slip dress, đồ bộ hay áo hai dây mảnh mai nay được các tín đồ thời trang áp dụng cho ngày càng nhiều dịp.

Xu hướng này càng được chú ý mạnh mẽ sau mùa Fashion Week Xuân Hè 2026, khi loạt nhà mốt lớn đồng loạt đưa chất liệu lụa vào những thiết kế chủ đạo của mình. Trên sàn diễn, váy ngủ lụa, áo hai dây satin hay set pyjama được biến tấu theo nhiều cách thú vị. Dù vẫn giữ được hơi hướng thoải mái mà quyến rũ, nhưng lại mang thêm cả hơi thở của thời trang cao cấp.

Các “ông lớn” như Chanel, Saint Laurent, Miu Miu, Calvin Klein hay Simkhai... đồng loạt lăng xê xu hướng đồ ngủ trên sàn diễn



Trên hàng ghế front-row, Rosé (BLACKPINK) thổi bùng lên một cuộc tranh cãi khi xuất hiện tại show Saint Laurent với chiếc romper lụa đắp ren siêu ngắn và mềm mại. Trong khi đó, Jennie lại gây bất ngờ vì lựa chọn tới show đình đám của Chanel với set đồ bộ gồm áo hai dây mix cùng chân váy cạp trễ. 2 khoảnh khắc này, dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng đẻ để nhận ra, hai ngôi sao đình đám đang góp phần cùng các nhà mốt gia tăng sức hút cho trend đồ ngủ trở thành xu hướng phủ sóng toàn cầu.

Jennie, Rosé diện mốt đồ ngủ tại Paris Fashion Week 2026.

Một trong những điều khiến trend này gây sốt chính là loạt cách biến tấu đa dạng từ những item đồ ngủ thân thuộc. Chất liệu mềm mại, bóng nhẹ được ứng dụng trên thiết kế quần short, váy áo 2 dây, chân váy midi... mang lại cảm giác nữ tính, quyến rũ nhưng lại rất cool, dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói cách khác, trend này đáp ứng được tinh thần "comfort but chic" – thoải mái nhưng không luộm thuộm, phóng khoáng nhưng vẫn sang chảnh và "chất" như một fashionista thực thụ.

Từ phòng ngủ bước ra đường phố, đồ ngủ chưa bao giờ “sang” đến thế.

Các gam màu pastel như xanh ngọc, hồng phấn, kem sữa hay những tông trầm như đen, nâu chocolate được ưa chuộng hơn cả, giúp bạn dễ phối với jeans, áo phông hay áo len, blazer, trench coat mùa lạnh, mang lại vẻ hiện đại mà không mất đi nét gợi cảm. Đặc biệt, xu hướng này còn được Gen Z yêu thích bởi tính phá cách và tuyên ngôn tự do cá nhân: "mặc gì mình thích, miễn đẹp và tự tin".

Tuy được giới mộ điệu ca ngợi là biểu tượng mới của sự gợi cảm tinh tế, nhưng xu hướng lấy cảm hứng từ đồ ngủ này cũng là một ván cược 50/50 dành cho bạn. Không phải ai cũng đủ tự tin để diện những món đồ vừa bóng vừa mềm mỏng, bởi nó rất dễ "tố dáng", hoặc đẩy bạn vào tình cảnh không mong muốn.

Đó cũng là lý do vì sao ngay cả những ngôi sao đình đám, sở hữu visual không có gì để chê như Jennie hay Rosé nay lại làm netizen không thấy vừa mắt khi theo trend đồ ngủ. Ngoài ra, sự khác biệt vóc dáng giữa người phương Tây và châu Á cũng ảnh hưởng đáng kể đến cách chinh phục trend này. Khung xương nhỏ, vai xuôi, chiều cao trung bình khiến dáng người thường thiên về hướng đầy đặn, "có da có thịt" sẽ đòi hỏi nhiều cô gái Á Đông cần tinh tế hơn trong việc chọn phom và cách mặc. Một chiếc áo hai dây lụa hay slip dress có thể cực cuốn hút trên dáng người cao, gầy và góc cạnh của những cô nàng phương Tây, nhưng khi áp dụng lên người châu Á, vẫn cần sự tiết chế nhất định để không lạc quẻ hay khiến tổng thể kém sang.

Dễ thấy các sao Âu – Mỹ như Hailey Bieber hay Lila Moss có phần “cao tay” hơn trong khoản chinh phục đồ lụa, so với các gương mặt châu Á như Kiko Mizuhara hay Moon Ga Young.

Một điểm trừ nữa khiến trend đồ ngủ trở thành rào cản, đó là khi bạn định lựa chọn chúng làm trang phục để đi event. Chất liệu dễ nhăn và bám nếp rất dễ tạo cảm giác xộc xệch, thiếu chỉn chu, thậm chí hơi hớ hênh trong mắt người nhìn. Xu hướng này có lẽ sẽ hợp lý và an toàn hơn cho những bộ hình street style, sống ảo dạo phố.

Giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, thi nhau mix&match trend đồ ngủ theo đủ phong cách khác nhau.

Gợi ý cách mix đồ ngủ lụa để "ra phố bớt lố"

1. Slip dress + blazer dáng rộng

Một chiếc slip dress lụa mềm rủ kết hợp cùng blazer dáng rộng chính là bí quyết giúp bạn nâng cấp vẻ ngoài trong tích tắc. Nếu slip dress mang lại cảm giác gợi cảm, mềm mại, thì blazer lại giúp outfit thêm phần cá tính và chỉn chu, đủ để bạn tự tin xuất hiện từ văn phòng đến buổi hẹn tối. Những gam màu trung tính như đen, be, xám khói hoặc trắng kem luôn là lựa chọn an toàn nhưng cực kỳ "chanh sả". Để hoàn thiện look, hãy thêm một đôi boots cổ thấp hoặc giày slingback, cùng túi kẹp nách nhỏ gọn – tổng thể vừa mang hơi thở Parisian chic, vừa đủ điểm nhấn để trở thành tâm điểm street style.

Sự tương phản giữa đường cắt tinh tế, nữ tính của váy lụa và phom dáng mạnh mẽ, có cấu trúc của blazer tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng, vừa thời thượng.

2. Áo phông + chân váy lụa đắp ren

Đừng nghĩ đồ ngủ lụa chỉ dành cho những outfit gợi cảm bởi khi kết hợp với áo phông basic, chân váy lụa lại mang đến vibe năng động mà vẫn nữ tính hết nấc. Sự đối lập giữa bề mặt bóng nhẹ của lụa và chất cotton mềm mịn của áo phông tạo nên hiệu ứng thú vị: vừa đời thường, vừa tinh tế.

Chỉ cần một chiếc áo phông oversize mix váy lụa slip skirt, thêm đôi sneakers trắng hoặc giày mule thấp gót, bạn đã có ngay set đồ "vừa đi làm được, vừa đi chơi ổn áp". Nếu muốn cá tính hơn, hãy thử in áo graphic tee hoặc chọn váy lụa màu nổi như đỏ rượu, bạc ánh kim hay xanh pastel – chắc chắn sẽ khiến outfit trở nên cuốn hút hơn mà vẫn giữ được độ cool.

Đây là kiểu phối dễ ứng dụng bậc nhất, vì nó cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và sự thoải mái.

3. Áo len + chân váy/short lụa

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, combo áo len và chân váy lụa trở thành lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu sự thanh lịch nhưng vẫn muốn giữ ấm. Sự kết hợp giữa chất len dày dặn, ấm áp và bề mặt lụa mềm mượt, bóng nhẹ tạo nên hiệu ứng tương phản tinh tế – vừa nữ tính, vừa thời thượng.

Bạn có thể chọn áo len dáng rộng, sơ vin nhẹ trong váy slip skirt để tôn dáng, hoặc thả tự nhiên để giữ nét phóng khoáng, tự do. Hoàn thiện set đồ với boots cao cổ hoặc giày Mary Jane, thêm chiếc túi da nhỏ xinh, thế là bạn đã có ngay outfit "chuẩn fashionista" cho một ngày dạo phố đầy phong thái.

Những gam màu trung tính như be, nâu, ghi xám hay trắng kem mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi lựa chọn combo mix&match này.

4. Áo hai dây lụa + quần suông/jean cạp cao

Nếu bạn muốn nâng tầm vẻ quyến rũ của đồ ngủ lụa nhưng vẫn giữ được nét năng động thường ngày, combo áo hai dây lụa cùng quần suông hoặc quần jean cạp cao chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự đối lập giữa bề mặt lụa mềm mượt và chất liệu vải đứng dáng tạo nên tổng thể hài hòa, vừa gợi cảm vừa phóng khoáng.

Với quần suông, những gam màu trung tính như trắng, be, nâu café hay xám luôn mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng. Còn nếu muốn "đổi gió", hãy thử jean ống đứng hoặc ống rộng, mix cùng thắt lưng bản nhỏ và giày mule thấp gót – công thức giúp bạn có ngay diện mạo vừa thời thượng vừa cực kỳ ăn ảnh, dù là đi cà phê sáng hay dạo phố cuối tuần.